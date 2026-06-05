갤럭시 AI로 응원 메시지 실시간 번역…포토카드 제공 더베이101·부산 삼성스토어서 AI 스티커·한정 핀 증정

[헤럴드경제=박혜림 기자] 삼성전자가 방탄소년단(BTS) 부산 콘서트 현장에서 갤럭시 S26 시리즈를 활용한 관객 참여형 프로그램을 운영한다. 갤럭시 AI 번역과 포토카드 제작, 포토월 촬영, AI 스티커 제작 등을 통해 공연 전후 경험을 확장한다는 구상이다.

삼성전자는 오는 12일 부산 아시아드 주경기장에서 열리는 방탄소년단 월드투어 ‘아리랑’ 부산 공연과 연계해 다양한 갤럭시 체험 프로그램을 진행한다고 5일 밝혔다.

삼성전자는 지난 3월 하이브와 글로벌 파트너십을 맺고 방탄소년단 월드투어 현장에서 협업을 이어오고 있다. 이번 부산 공연에서는 관객들이 공연 도중 모바일 기기 촬영을 잠시 멈추고 무대에 집중하는 ‘공연 몰입 문화(Immersive Concert Culture Movement)’ 프로그램을 운영한다.

공연 몰입 문화 프로그램은 지난달 16일 미국 캘리포니아주 스탠포드 공연에서 처음 선보인 것이다. 관객들이 공연에 몰입하는 순간을 갤럭시 S26 울트라로 촬영해 삼성 소셜미디어 채널 ‘삼성위드갤럭시 인스타그램’에 공유하는 방식이다. 삼성전자는 부산에 이어 영국 런던, 미국 이스트 러더퍼드, 캐나다 토론토 등 주요 월드투어 개최지에서도 관련 콘텐츠를 공개할 예정이다.

아울러 삼성전자는 부산 공연장 내 관객 참여형 체험 부스도 마련한다. 관객이 갤럭시 S26 시리즈로 응원 메시지를 작성하면 갤럭시 AI가 이를 한국어로 실시간 번역해 대형 LED 화면에 띄우는 형태다. 작성된 메시지는 포토카드로 즉석 제작돼 관객에게 제공되며 공연 이후 방탄소년단에게도 전달된다.

공식 로고 포토월도 운영한다. 관객은 ‘BTS 월드투어 아리랑’ 공식 로고 포토월에서 갤럭시 S26 울트라로 사진을 촬영하고, 공연 도시명과 공식 로고가 적용된 사진을 현장에서 인화할 수 있다.

삼성전자는 부산 콘서트와 연계해 열리는 ‘BTS 더 시티 아리랑 부산’에도 참여한다. 오는 10일부터 14일까지 부산 더베이 101의 ‘아미 마당(ARMY MADANG)’에서 갤럭시 체험 프로그램을 운영하고, 갤럭시 S26 시리즈의 AI 기반 편집 기능 ‘크리에이티브 스튜디오’를 활용한 스티커 제작 체험을 제공한다.

이외에도 부산 지역 삼성스토어 10곳에서 연계 프로그램을 진행한다. 방문객은 갤럭시 S26 시리즈로 촬영한 사진과 응원 메시지를 활용해 콘텐츠를 만들고, 퀵 쉐어(Quick Share) 기능으로 이를 공유할 수 있다. 삼성전자는 공연장 체험 부스와 지정 삼성전자 매장에서 투어 도시별 한정 핀도 제공한다.

최승은 삼성전자 MX사업부 모바일마케팅센터장 부사장은 “공연의 감동은 현장에서 함께 느끼는 순간뿐만 아니라, 관객들이 각자의 방식으로 참여하고 오래 간직할 때 더 크게 확장된다”며 “갤럭시를 통해 강력한 카메라, AI, 연결 경험을 바탕으로 관객들이 공연에 더 깊이 몰입하고, 아티스트와의 특별한 순간을 더욱 의미 있게 기억할 수 있도록 월드투어와 연계한 새로운 경험을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 삼성전자는 지난 2020년 출시한 갤럭시S20을 시작으로 BTS와 다양한 협업을 이어오고 있다.