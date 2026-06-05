수면·생체리듬 데이터 기반 시스템 개발 협력 건강기능식품·IT 기술 결합한 ‘패키지’ 목표도

[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ웰케어가 수면 테크 기업 써카디언(Cirkadian)과 ‘수면·생체리듬 기반 개인 맞춤형 멜라토닌 관리 기술 개발’을 위한 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

협약에 따라 양사는 공동 연구과제를 본격적으로 추진한다. 써카디언의 생체리듬·센서·조도 기반 IT 기술을 활용해 개인별 수면 패턴과 각성 리듬을 분석하고, 멜라토닌 분비를 모니터링·예측할 수 있는 알고리즘을 공동 구축하는 것이 골자다.

써카디언 램프 ‘멜라이트’ 등 하드웨어 기기와의 연동도 포함될 예정이다. 중장기적으로는 수면 및 환경 데이터를 분석해 개인에게 적합한 멜라토닌 함량과 섭취 시점을 제안하는 ‘개인 맞춤형 멜라토닌 제안 프로그램’을 개발할 계획이다.

CJ웰케어는 수면 및 멜라토닌 관련 기능성 소재 연구와 제품화·유통 채널 운영을 맡는다. 써카디언은 생체리듬 기반 IT 알고리즘과 데이터 수집 하드웨어를 제공한다.

CJ웰케어 관계자는 “이번 협약은 단순히 제품을 개발하는 것을 넘어 IT 기술을 접목해 개인별 생활 방식에 최적화된 수면 솔루션을 제공하기 위한 첫걸음”이라고 설명했다.