임직원 34명 호국영령에 헌화 이용배 대표이사 “나라 안녕·평화 위해 헌신할 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대로템은 현충일을 앞두고 국립서울현충원을 찾아 순국선열과 호국영령에 참배했다고 5일 밝혔다.

현대로템에 따르면, 이용배 대표이사를 비롯해 조형준 디펜스솔루션사업본부장과 조일연 레일솔루션사업본부장, 김희권 에코플랜트사업본부장 등 임직원 34명은 지난 4일 오후 국립서울현충원을 찾아 참배했다.

현대로템은 순국선열의 숭고한 희생정신을 기리고 오늘날 자유와 평화가 대한민국을 위해 희생된 호국영령의 헌신 덕분인 점을 되새기기 위해 이번 참배를 진행했다.

이용배 대표이사는 현충원 참배 후 방명록에 “순국선열의 헌신으로 이룩한 대한민국, 첨단 기술과 굳건한 사명감으로, 대한민국의 안녕과 평화를 위해 헌신하겠습니다”고 적었다.

아울러 이 대표는 현충원 참배 직후 디펜스솔루션사업본부 임직원에 지상무기 품질 경쟁력을 강화할 것을 주문했다. 그는 “K2 전차와 차륜형장갑차 등 최고의 품질을 갖춘 방산 제품을 우리 군에 납품해 국가안보에 이바지해야 한다”며 “무인무기체계 제품의 기술력을 더욱 강화해 군의 핵심 사업인 ‘아미타이거(Army TIGER)’를 성공적으로 수행해 소중한 대한민국 장병을 보호하는데 이바지하겠다”고 강조했다.

현대로템 관계자는 “방산기업으로서 대한민국의 평화를 지켜온 호국영령의 숭고한 희생을 기억하고 사회적 책임을 다할 것”이라고 밝혔다.

한편, 현대로템은 다양한 사회공헌 활동을 통해 방산기업으로서의 호국보훈 가치 실현에 적극 나서고 있다.

올해 현대로템은 군인 가족과 순직 군인의 자녀에 장학금을 지원하기 위해 호국장학재단과 위국헌신 전우사랑 기금에 각각 1억원의 기금을 출연했다. 지난 3월에는 해병대 덕산장학재단에 기금을 출연해 해병대 장병을 위한 장학금을 지원했다.

또한, 현대로템은 올해부터 군 전방지역을 대상으로 진행했던 주거 환경 개선 사업을 해외로 확대해 6·25 전쟁 참전국인 튀르키예 참전용사를 대상으로 주거 환경 개선 사업을 진행한다.