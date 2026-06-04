[헤럴드경제=장연주 기자] 유튜버 겸 방송인 곽튜브(곽준빈)가 생후 3개월 아들과 ‘슈돌’에 합류해, 새내기 아빠의 일상을 공개한다.

지난 3일 방송된 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 예고편에서는 곽튜브가 새로운 가족으로 등장했다. 곽튜브는 지난해 10월 결혼했으며 얼마 지나지 않아 아빠가 됐다.

이날 곽튜브는 “제가 결혼한 것도 잘 모르시는 분들이 있다”며 “육이 철학은 자율 방임주의”라고 말했다.

이날 시선을 사로잡은 장면은 함께 잠든 부자의 모습이었다. 곽튜브가 잠든 사이 아들이 아빠의 배 위에 올라가 똑같은 자세로 잠든 모습이 포착됐는데, 붕어빵처럼 닮은 모습이었다.

한편, 곽튜브는 지난해 10월11일 서울 여의도의 한 호텔에서 5세 연하 공무원 아내와 비공개 결혼식을 올렸다. 이후 올 3월24일 “따뜻한 봄에 아빠가 됐다”며 직접 출산 소식을 전했다.

당시 공개된 사진 속 아들은 엄마를 꼭 닮은 또렷한 눈망울로 화제를 모았다.

곽튜브는 “엄마를 많이 닮았다”며 “열심히 살겠습니다. 감사합니다”라고 밝힌 바 있다.