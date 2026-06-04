최대 4개 차트 동시 분석…차트 내 주문 기능도 탑재 비트코인·이더리움 등 주요 가상자산 시세 제공 PC 투자자 맞춤형 거래 환경 구축 속도

[헤럴드경제=송하준 기자] 토스증권이 웹기반 주식거래 서비스(WTS) 기능을 대폭 강화하며 PC 투자자 공략에 나섰다. 모바일트레이딩시스템(MTS) 중심의 강점을 PC 환경으로 확장해 투자자 맞춤형 거래 경험을 제공하겠다는 전략이다.

4일 토스증권은 자사 WTS인 ‘토스증권 PC’의 투자 편의성을 대폭 끌어올리기 위한 기능 업데이트를 실시했다고 밝혔다.

이번 업데이트의 핵심은 ‘멀티차트’와 ‘차트주문’ 기능 도입이다. 투자자는 전체 화면에서 최대 4개의 차트를 동시에 띄워 모니터링할 수 있다. 하나의 종목을 분·일·주 단위 등 다양한 시간 축으로 분석하거나 여러 종목의 흐름을 한눈에 비교할 수 있게 됐다.

차트 화면 내에서 주문과 정정 주문도 가능해졌다. 기존에는 차트를 확인한 뒤 별도 주문 창으로 이동해야 했지만 이제는 분석과 거래를 하나의 흐름으로 이어갈 수 있도록 개선했다.

투자자 맞춤형 정보 구성 기능도 추가됐다. 새롭게 도입된 ‘탭 기능’을 활용하면 차트나 호가 화면을 보면서도 시세와 투자자별 매매 동향 등 원하는 정보를 선택해 확인할 수 있다. 탭 순서 역시 사용자가 자유롭게 편집할 수 있다.

시장 정보 제공 범위도 확대했다. 기존 지수와 환율, 채권, 원자재 정보에 더해 비트코인, 이더리움, 엑스알피(XRP), 솔라나 등 주요 가상자산 시세를 확인할 수 있도록 했다. 해당 시세 정보는 토스증권 PC와 모바일 앱 내 시장 지수 리스트에서도 제공된다.

토스증권은 최근 투자자 기반 확대와 함께 서비스 고도화에도 속도를 내고 있다. 업계 최초 실시간 해외주식 소수점 거래와 적립식 투자 서비스 ‘주식 모으기’, 투자자 커뮤니티 등을 잇달아 선보이며 개인 투자자 중심 플랫폼으로 입지를 넓혀가고 있다.

AI 기반 투자 정보 서비스도 강화하고 있다. 해외 기업 실적발표 내용을 실시간으로 번역·제공하는 ‘어닝콜 서비스’와 주가 변동 원인 및 산업 이슈를 분석하는 ‘AI 시그널’, ‘실시간 이슈’ 등을 운영하며 투자자의 정보 접근성을 높이고 있다.

토스증권 관계자는 “이번 업데이트는 투자자들이 투자 판단에만 집중할 수 있도록 동선을 줄이고 맞춤형 환경을 제공하는 데 초점을 맞췄다”며 “앞으로도 고도화된 기능과 직관적인 사용자 경험을 결합한 토스증권 PC로 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다.