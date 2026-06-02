한미 2~3일 JFS 실무협의 개최 “한미동맹, 인태 평화 핵심축”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 위성락 국가안보실장은 2일 앨리슨 후커 미국 국무부 정무차관을 만나 한미 안보 협의와 관련한 대화를 나눴다고 청와대가 밝혔다.

청와대에 따르면 양측은 이날 오전 만나 한미 공동설명자료(JFS·Joint Fact Sheet) 안보 분야 후속협의의 개최를 환영하고, 이날과 3일 이틀간 생산적인 협의를 통해 관련 논의를 더욱 가속화해 나갈 수 있기를 기대한다는 데 공감대를 이뤘다고 한다.

이어 청와대는 “아울러 양측은 한미동맹이 한반도와 인태지역의 평화와 번영을 위한 핵심축이라는 점을 재확인했다”면서 “한반도 정세와 더불어 중동 상황 등 국제정세에 대해 긴밀한 소통과 협력을 지속해 나가기로 했다”고 설명했다.

앞서 한미는 외교부에서 JFS 안보 분야 1일차 후속협의를 개최했다. 박윤주 외교부 1차관과 후커 정무차관의 주재로 협의 발족 선언 회의 개최에 이어, 청와대 국가안보실 및 백악관 NSC 주관으로 양측 범정부 대표단 참석하에 세부사항에 대한 협의를 진행했다고 외교부는 밝혔다.

외교부는 “3일까지 협의가 이어지는 만큼, 결과는 협의 종료 후 적절한 방식으로 설명드릴 기회가 있을 것으로 생각한다”면서 “협의 발족 선언 회의에서 양측은 작년 10월 한미 정상회담 시 양국 정상이 합의한 JFS가 양국 관계에 있어 갖는 중요성을 재확인하고, 이의 충실한 이행 필요성에 대해 공감했다”고 말했다.