[헤럴드경제=문영규 기자] 40억원 건물주가 된 배우 겸 인플루언서 이해인이 건물 운영의 어려움을 토로하며 소방안전관리 자격증 취득 근황을 전했다. 그는 과거 공실로 인한 어려움을 전한 바 있다.
이해인은 지난 1일 자신의 유튜브 채널 ‘이지스페이스’에 “건물을 사는 것보다 운영이 더 어렵다는 걸 요즘 느낀다”며 “이번에는 소방안전관리 3급을 취득했다”고 전했다.
그는 “3일 교육 후 바로 시험을 봤고 결과는 합격이었다”며 “관리자를 따로 두면 매달 몇십만 원의 비용이 들어 직접 배우고 자격을 취득했다”고 밝혔다.
이해인은 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 교육을 듣고 마지막 날 바로 시험을 쳐 합격했다. 영상엔 공부하고 직접 시험을 치는 장면이 공개됐다. 소방청장 명의의 자격증도 펼쳐보였다.
그는 “앞으로도 건물을 지키기 위한 다양한 미션들을 수행해 보겠다”며 “앞으로의 임무도 지켜봐달라”고 했다.
이해인은 지난 2월 약 32억원의 대출을 활용해 40억원 상당의 건물을 매입했다. 매입 직후 공실이 6개라며 월 이자 1200만원을 내게 됐다고 전한 바 있다.
이후 공실을 4개로 줄였다면서 “끝까지 채워보겠다”고 의지를 보이기도 했다.
그는 지난달 25일 “월 이자 1200만원을 버티던 시절도 있었지만 하나씩 채우다 보니 600만원에서 300만원, 그리고 지금은 100만원 정도만 부담하고 있다”고 밝혔다.
‘40억 건물주’ 이해인…“매달 이자만 1200만원? 공실 2개 줄어, 이자도 300만원으로”
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