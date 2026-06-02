정부, 중동전쟁 장기화에 비축유 스와프 6월까지 연장

[헤럴드경제=배문숙 기자]김정관 산업통상부 장관은 “8월 원유 도입 예상 물량이 꾸준히 상승하고 있다”며 “그간의 추세를 고려할 때 7월 중에는 평시 대비 80% 중반에 도달할 전망”이라고 2일 밝혔다.

김 장관은 중동 전쟁 발발 95일째인 이날 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 이처럼 주요 에너지 수급 동향을 보고했다.

오는 8월에 필요한 원유 물량의 대부분을 한 달 전인 7월까지는 무난히 확보할 수 있다는 의미다.

김 장관은 “5∼7월 원유는 전년 대비 86%, 나프타는 83%를 확보하며 안정적인 흐름을 이어가고 있다”며 “특히 나프타 가동률은 5월 말 기준 약 75%로 전쟁 전 평시 수준(80%)에 가깝다”고 설명했다.

천연가스 역시 최근 카타르의 액화천연가스(LNG) 공급 불가항력 선언으로 우려가 있었으나 정부의 선제 대응으로 이러한 우려를 지워냈다. 김 장관은 미국과 동남아시아 등을 통해 올해 연말까지 사용할 대체 물량을 이미 확보했다고 말했다.

그동안 시장 일각에서는 중동 전쟁으로 인한 호르무즈 해협 봉쇄 사태가 원유 수요가 늘어나는 한여름까지 지속될 경우 8월에는 원유 수급 위기가 발생할 수 있다는 우려가 제기돼 왔다.

국제에너지기구(IEA) 역시 중동발 원유 공급 차질과 여름철 수요 증대가 겹쳐 7∼8월에 국제 석유 시장이 위험 구간에 진입할 수 있다고 경고한 바 있다.

하지만 이번 김 장관의 수급 현황 보고로 시장의 이러한 우려는 상당 부분 잦아들 것으로 보인다.

김 장관은 또 이번주 ‘착하디 착한 주유소’가 제주지역에서 선정될 예정이라고 보고했다. 현재까지 3회 누적 선정된 주유소가 2개소가 있는 가운데 누적 5회 선정 시 ‘착하디 착한 주유소’로 명명해 전용 마크 부여, 정부 포상 등 인센티브를 제공할 계획이다.

또한 정부는 원유 수급과 석유제품 생산 차질을 줄이기 위해 운영 중인 비축유 스와프(SWAP·교환) 제도를 이달까지 연장한다.

산업부는 이날 중동 전쟁 브리핑에서 비축유 스와프 운영 기간을 기존 4∼5월에서 이달까지 연장한다고 밝혔다.

호르무즈 해협 항행 정상화 시점이 여전히 불투명한 점을 고려한 결정이다.

산업부는 약 2천100만배럴에 대해 스와프를 진행했으며 현재 단계적으로 상환 중이라고 설명했다.

비축유 스와프는 정유사가 해외에서 원유를 확보했다는 사실을 입증하면, 정부가 먼저 비축유를 빌려준 뒤 추후 대체 물량이 국내에 들어왔을 때 돌려받는 제도다.

중동산 원유 수급에 차질이 생기면서 정유사들이 확보한 대체 원유가 국내에 도착하기까지 걸리는 시차를 고려해 도입됐다.

또 산업부는 수액제 포장재, 주사기류, 의료용 장갑 등 보건·의료 분야 원료는 평시 재고 수준을 유지하고 있다고 밝혔다.

수액제 포장재의 경우 이달 말까지 공급에 차질이 없도록 하고 대체 공급 방안도 추진하고 있다.

반도체, 자동차, 조선 등 핵심 산업에 필요한 헬륨, 브롬화수소, 알루미늄 휠을 포함한 원료 역시 현재 공급 차질 동향은 없는 것으로 파악됐다.