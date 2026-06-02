국민연금연구원, 2025년 핵심 연구성과 시각 콘텐츠로 공개

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민연금공단 국민연금연구원은 생성형 AI를 활용한 ‘알기 쉬운 국민연금 연구보고서’ 영상 6편과 국민연금 연구보고서 39종을 공개했다고 2일 밝혔다.

책자 형태로만 제공되던 연구보고서는 전문용어가 많고 내용이 방대해 일반인이 이해하는 데 어려움이 있어 이번에 영상으로 제작했다고 공단은 설명했다.

‘알기 쉬운 국민연금 연구보고서’는 생성형 AI를 활용해 제작한 1분 내외 짧은 영상이다. 복잡한 수치와 이론을 영상 콘텐츠로 풀어냈다.

2025년 국민연금연구원이 수행한 연금제도·재정추계·기금정책 분야 연구 39종 중 국민 관심이 높은 ▷고용연장 시대의 국민연금제도 개선 과제: 해외 사례 분석을 통한 시사점 ▷국민연금이 소비 불평등을 완화하는가?: 중·고령층 소비 행태 분석을 중심으로 ▷국민연금 지역가입자 보험료 지원제도의 성과평가 등 6개 주제를 선정했다.

한정림 국민연금연구원장은 “국민연금연구원의 연구성과를 국민께 쉽게 알리고자 이번 AI 영상을 만들게 됐다”며 “앞으로도 연구성과를 단순히 기록으로만 남기지 않고 국민 삶에 실질적인 도움을 드리기 위해 다양한 혁신을 시도해 나가겠다”고 말했다.

이번 ‘알기 쉬운 국민연금 연구보고서’를 포함한 모든 국민연금연구원 발간 보고서는 국민연금연구원 누리집에서 볼 수 있다.