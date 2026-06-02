과천 놀이공원·울산 대형 키즈카페서 진행 임직원·가족 1050여 명 참여 박기덕 대표이사, 김승현 온산제련소장 등 경영진 참석

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연이 노사가 하나의 공동체로서 함께 나아가자는 의미를 담아 ‘한마음 가정의 달 행사’를 개최했다고 2일 밝혔다.

서울 인근과 울산에서 동시에 진행된 이번 행사는 고려아연 임직원 1050여 명이 참여했다. 특히, 박기덕 대표이사(사장), 김승현 온산제련소장 등 본사와 온산제련소 경영진도 함께하며 어려운 여건 속에서도 회사의 발전을 위해 함께 노력해 준 임직원들에게 고마운 마음을 전했다.

지난달 30일 고려아연 본사는 ‘한마음 가정의 달 행사’의 일환으로 과천 소재 놀이공원 일대에서 ‘패밀리 펀(Fun) 데이’를 개최했다. 행사에는 본사·계열사 임직원과 가족 등 250여명이 참여했다.

아울러 같은 날 고려아연 온산제련소 역시 ‘추억을 처방해 드립니다’ 행사를 울산 남구 소재 대형 키즈카페에서 진행했다. 온산제련소·계열사 임직원과 가족 등 800여 명이 참여했다. 전체 참여인원은 1050여 명에 달한다.

이날 본사와 계열사 임직원들은 먼저 놀이공원 입구에 설치된 고려아연 이벤트 부스에서 기념품(쿠키세트)과 ▷자유이용권 ▷식음료권 ▷팔찌 등으로 구성된 웰컴기프트를 수령했다.

현장에서는 고려아연 가족들을 위한 다채로운 이벤트도 이어졌다. 전문 사진작가들이 가족들을 위한 스냅사진을 제공하고, 자녀들을 위한 페이스페인팅 코너도 성황을 이뤘다. 창의적인 가족사진을 인증하면 장난감 상품을 받는 ‘미션 챌린지’도 열렸다.

온산제련소 임직원과 가족들을 위해서는 울산 남구의 한 대형 키즈카페 전체를 대관해 함께 추억을 만드는 시간을 가졌다. 이색적인 장난감과 다양한 놀이기구를 체험할 수 있도록 구성됐으며, 자녀들을 위한 각종 식음료와 간식들도 준비됐다.

고려아연 관계자는 “적대적 M&A라는 어려움 속에서 노사가 고려아연을 지키겠다는 마음으로 모두가 함께하면서 조직원들의 유대감이 한층 커졌다“며 ”이 같은 마음이 가족 구성원에게까지 전해지며 패밀리데이 행사에 대한 관심과 참여가 늘어난 것이 아닌가 생각된다”고 말했다.

이어 “고려아연은 출산과 양육 친화적인 제도를 안착시켜 나가고 있으며, ESG(환경·사회·지배구조)경영과 함께 일과 가정을 양립할 수 있는 기업문화 조성에도 적극 노력하고 있다”며 “앞으로도 다양한 가족 참여 프로그램을 통해 가족 친화적인 문화가 실질적으로 뿌리내릴 수 있도록 운영해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

한편, 고려아연은 가족 친화적인 조직문화를 구축한 성과 등을 인정받아 지난해 ‘2025 인구경영 우수기업 시상식’에서 ‘아이 키우기 좋은 기업’으로 선정돼 보건복지부 장관상을 수상한 바 있다.