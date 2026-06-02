[헤럴드경제=최원혁 기자] 아나운서 출신 방송인 김대호가 MBC 퇴사 후 프리랜서 활동을 하며 달라진 수입과 업무 강도를 솔직하게 털어놨다.

김대호는 1일 방송한 tvN STORY 예능프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에 나와 프리랜서로 전환 후 수입에 관해 얘기했다.

이날 방송에서는 함께 출연한 이영자가 “프리 활동한 지 1년 됐냐”고 묻자 그는 햇수로 2년 차라고 답했다. 이어 이영자는 “비교가 되겠다”면서 과거 직장인으로 경제 생활할 당시와 현재 수익의 차이 체감을 언급했다.

이를 통해 그가 밝힌 직장인 시절과 비교해 달라진 수입 규모가 화제로 떠올랐다. 김대호는 “직장 생활에서는 쉽게 볼 수 없는 금액이다”고 인정하면서 프리랜서 활동 이후의 변화를 설명했다.

김대호는 “프리 생활하고 나와서 반년도 안 돼서 1억원을 벌었다. 하지만 일을 10배 한다. 진짜 열심히 일한다”고 말했다.

이영자는 목돈을 어디에 썼냐고 물었고 김대호는 “가족에게 현금으로 용돈을 줬다”고 답했다.

이영자가 1000만원과 1억원 중 어디에 가깝냐고 묻자 김대호는 “그 사이다. ‘엄마 나 돈 벌어’라고 하는 허세도 있었다”고 말했다.