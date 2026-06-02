[헤럴드경제=정석준 기자] 양향자 국민의힘 경기지사 후보는 2일 “이재명 정부가 얄팍한 표 계산에 눈이 멀어 이미 완성된 세계 최대 반도체 생태계를 배제하려 한다면 이는 대한민국 반도체 산업을 스스로 무너뜨리는 자해행위”라고 밝혔다.

양 후보는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “어제 언론을 통해 이재명 정부가 반도체 클러스터 지정에 경기도 등 수도권 배제 시행령(안)을 지방선거가 끝나면 강행할 예정이라는 보도가 나왔다”며 이같이 말했다.

양 후보는 “지난 5월 이재명 정부가 반도체 클러스터 수도권 배제 및 수도권 지원홀대 시행령안을 만들어 공문으로 돌려 경기도민들께 거센 비판을 받은지 얼마 되지 않은 시점에서 나온 보도라 더욱 충격적이다”라며 “선거가 끝나기를 기다려 반도체 클러스터 수도권 배제를 강행하겠다는 것은 1375만 경기도민들을 철저히 우롱하고 무시하는 행태가 아닐 수 없다”고 강조했다.

이어 “용인·평택·이천·화성·수원·안성 등 경기 남부권은 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 대한민국 반도체 산업의 심장”이라며 “반도체 산업은 정치적 논리가 아니라 기술력, 공급망, 인재 등이 총체적으로 결합하여 이루어지는 국가 첨단전략산업이다”고 덧붙였다.

그러면서 “미국·중국·일본·대만 등 글로벌 경쟁국들은 이미 구축된 반도체 집적지를 중심으로 인프라와 공급망을 집중지원하고 있다”며 “이러한 세계적 흐름을 거스르고, 세계적 반도체 생산 집적지인 경기도 등 수도권을 반도체 정책에서 제외한다면, 이는 대한민국 반도체산업을 말살시키는 것과 마찬가지”라고 주장했다.

양 후보는 정부와 더불어민주당이 반도체 클러스터 수도권 지정배제에 대한 입장을 분명히 밝힐 것을 촉구하며 “경기도 스마트 반도체벨트 등 기존 반도체 생산거점에 국가전략산업 차원의 규제특례제도를 적용하라”고 요구했다.

그는 “이재명 정부와 민주당이 보여준 모습은 실망 그 자체다. 처음에도 우물쭈물 대더니 경기도민들의 저항이 거세지자 그런 사실 없다고 잡아떼고, 경기도 메가 클러스터 운운하면서 유화술까지 펼쳤다”며 “경기도 반도체 산업을 살리기 위해 반도체 클러스터 수도권 배제 및 홀대가 완전하게 철회될 때까지 끝까지 투쟁할 것임을 엄중히 선언한다”고 말했다.