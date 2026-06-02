고배당주에 삼전·닉스 더한 새로운 고배당주 ETF 배당금에 옵션프리미엄 활용…월 분배금 지급 예정

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국투자신탁운용은 새로운 고배당주 상장지수펀드(ETF)인 ‘ACE 고배당주Plus커버드콜액티브’를 신규 상장한다고 2일 밝혔다.

ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ETF는 고배당주 20종목에 삼성전자와 SK하이닉스를 추가 편입하는 상품이다. 편입 대상인 고배당주는 배당 수익률이나 배당 성장률, 주주환원 정책 강화 기조와 더불어 배당락 회복률을 갖췄는지를 판단해 선별한다.

삼성전자와 SK하이닉스 편입은 주가 상승에 따른 자본 차익 추구뿐 아니라, 기업의 배당 정책을 반영한 결과다. 삼성전자는 2025년 기준 정기 배당과 특별배당을 합쳐 연간 11조원이 넘는 주주환원을 한 기업이고, SK하이닉스는 지난 3월 정기 주주총회에서 자본준비금 약 4조원을 감액해 이익잉여금으로 전입하기로 의결했다. 감액배당은 이익 배당이 아닌 자본 환급이라는 점에서 배당소득세가 부과되지 않는다.

코스피200 등가격(ATM) 콜옵션 매도 전략도 활용한다. 옵션 매도 비중은 비교 지수의 옵션 매도 비중과 유사한 30% 내외를 유지할 예정이다. 상장 시점에는 코스피 200 위클리옵션을 활용해 주 2회 프리미엄 수취를 진행하며, 옵션 프리미엄과 주식 배당금은 월 분배금 재원으로 활용한다.

한국투자신탁운용은 ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ETF 신규 상장을 기념해 이벤트도 진행한다. 이벤트는 오는 7월 3일까지 진행되며, ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ETF를 10주 이상 매수 후 매수 화면을 이벤트 페이지에서 인증하면 된다. 이벤트 기간 종료 후 추첨을 통해 200명에게 치킨 및 음료 기프티콘을 제공할 예정이다. 이벤트 관련 상세 내용은 ACE ETF 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 “액티브 ETF인 만큼 감액배당을 실시하는 기업을 운용역이 선별해 적극 편입할 예정이고, 추후 코스피200 위클리옵션 만기일이 주 5회로 확대될 때도 변화를 빠르게 반영해 더 높은 수준의 분배금을 추구할 예정”이라며 “배당과 시장 상승 추구 중 고민하던 투자자들에게 ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ETF는 좋은 선택지가 될 것”이라고 말했다.

한국투자신탁운용은 반도체 관련 상품 3종 매수 이벤트도 진행하고 있다. 이 이벤트는 오는 26일까지 진행된다. 이벤트 대상 상품 3종은 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF, ACE AI반도체TOP3+ ETF, ACE 글로벌AI맞춤형반도체 ETF 등이다.

이벤트 참여를 위해선 대상 ETF를 10주 이상 매수한 뒤, 관련 명세를 이벤트 참여 페이지에서 인증하면 된다. ETF 1종을 10주 이상 매수해도 되고, ETF 3종을 합산해 10주 이상을 사도 이벤트 참여가 가능하다.