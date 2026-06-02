올해부터 코스피 전 상장사 대상…지난해보다 288곳 증가 “주주가치 중심 경영문화 확산·코리아 프리미엄 기반 마련”

[헤럴드경제=송하준 기자] 코스피 상장사 829개사가 올해 기업지배구조 보고서를 모두 제출하면서 지배구조 공시 의무가 사실상 코스피 전체 상장사로 확대됐다.

2일 한국거래소에 따르면 코스피 상장회사 829개사는 기업지배구조 보고서 제출 기한인 지난 1일까지 관련 보고서 제출을 모두 완료했다. 상장폐지 결정 및 가처분 신청 기업 6개사는 제외됐다.

기업지배구조 보고서는 이사회 운영, 주주 권리 보호, 감사기구 독립성 등 기업의 지배구조 현황을 투자자에게 설명하는 공시 제도다. 한국거래소는 2017년부터 해당 제도를 운영해 왔으며 자산 규모에 따라 단계적으로 공시 의무 대상을 확대해 왔다.

공시 의무 대상은 2019년 자산총액 2조원 이상 기업에서 시작해 2022년 1조원 이상, 2024년 5000억원 이상 기업으로 확대됐으며 올해부터는 코스피 전체 상장사로 적용 범위가 넓어졌다. 이에 따라 기업지배구조 보고서 제출 기업 수는 지난해 541개사에서 올해 829개사로 288개사 늘었다. 이 가운데 비금융회사는 789개사, 금융회사는 40개사다.

거래소 관계자는 “이번 공시 의무 확대를 통해 상장사들이 이사회 책임성, 주주 보호, 감사기구 독립성 등 핵심 지배구조 현황을 투자자에게 보다 투명하게 제공할 수 있게 됐다”며 “주주가치 중심의 경영문화 확산과 한국 자본시장의 코리아 프리미엄 전환을 위한 기반 마련에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 공시 의무 확대는 최근 추진되고 있는 상장폐지 제도 개편과도 맞닿아 있다. 한국거래소는 오는 7월부터 시가총액 미달 기업에 대한 퇴출 기준을 강화하고 주가 1000원 미만 ‘동전주’를 새로운 상장폐지 요건에 포함하는 등 부실기업 정리에 나설 예정이다. 시장에서는 지배구조 공시 확대와 상장폐지 기준 강화가 병행되면서 상장사의 경영 투명성이 높아지고 자본시장 신뢰 회복에도 도움이 될 것으로 보고 있다.