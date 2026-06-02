[헤럴드경제=나은정 기자] 영화관 키오스크 발권에 어려움을 겪던 노부부를 도왔다가 예상치 못한 방식으로 보답을 받았다는 시민의 사연이 온라인상에서 화제를 모으고 있다.

1일 온라인 커뮤니티 더쿠 등에는 ‘나 예전에 CGV에서 노부부를 도와드렸었거든’이라는 제목의 글이 게시돼 눈길을 끌었다.

글쓴이 A씨에 따르면 당시 노부부는 영화 티켓을 발권하기 위해 키오스크 앞에 섰지만 사용법을 몰라 차례를 계속 양보하며 뒤로 밀리고 있었다. 이 모습을 목격한 A씨는 노부부에게 다가가 티켓 발권을 도왔다.

A씨는 “부부가 평소 영화를 보러 자주 오시는데 요즘은 영화관에 직원이 잘 없어서 도움을 받기 어려워 영화관을 찾았다가 그냥 돌아간 적도 있다고 하시더라”고 노부부의 고충을 전했다.

결국 A씨는 근처 빵집에서 종이를 구해 와 키오스크 이용 방법을 순서대로 적어 노부부에게 전달했다. 스스로 해보고 싶다는 노부부의 말에 A씨는 이미 발권한 티켓을 취소하고, 부부가 직접 키오스크로 발권할 수 있도록 배려했다.

노부부는 거듭 고마움을 표하며 보답을 거절하는 A씨에게 영화 관람 포인트라도 적립해 주겠다고 했고, A씨의 연락처를 받아간 뒤로 영화관을 방문할 때마다 꾸준히 A씨 번호로 포인트를 적립해 준 것으로 전해졌다.

A씨는 “1년에 영화를 세 번 정도밖에 안 보는데, 이번 달 VIP 등급이 된다”며 “세상에(이런 일이)”라고 소회를 밝혔다.

사연을 접한 누리꾼들은 “글쓴이가 착한데다 아주 똑부러진다”, “인류애가 솟아오른다”, “도움 받은 뒤로 부부가 문화생활 잘 즐기고 계신거 같아서 좋다” 등의 반응을 보였다.

한편 디지털 기기 사용이 일상화되면서 고령층의 키오스크 이용 경험은 꾸준히 늘고 있지만, 여전히 상당수는 사용 과정에서 어려움을 겪는 것으로 나타났다.

이에 정부는 장애인과 고령층 등 사회적 약자의 접근성을 높인 ‘배리어프리 키오스크’ 보급을 확대하고 있다. 배리어프리 키오스크에는 음성 안내, 점자, 화면 확대, 도우미 호출 기능 등이 탑재돼, 디지털기기 사용에 어려움을 겪는 시민들이 편리하게 주문이나 입장권 구매 등에 이용할 수 있다.