타이베이 전시장, 화질 체험존 운영 에이수스·MSI 최신형 제품에 탑재 ‘지포스 RTX 50 시리즈’ 성능 구현

삼성디스플레이가 아시아 최대 IT 박람회 ‘컴퓨텍스 2026’에서 엔비디아와 손잡고 OLED(유기발광다이오드)·QD-OLED(퀀텀닷) 게이밍 경험을 선보인다고 2일 밝혔다. 삼성디스플레이는 타이베이 난강 전시장에서 화질 체험존(사진)도 운영한다.

삼성디스플레이는 엔비디아의 GPU(그래픽처리장치)와 OLED·QD OLED 디스플레이가 만들어내는 그래픽 체험을 위해 에이수스의 최신 노트북 ‘ROG Zephyrus G16’과 MSI의 최신 모니터 ‘MPG 322UR QD-OLED X24’를 전시했다. 두 제품 모두 삼성디스플레이의 패널이 탑재됐으며 엔비디아의 ‘지포스 RTX 5080’ GPU의 게이밍 성능을 지원한다.

삼성디스플레이는 “동일한 게임을 OLED와 LCD(액정표시장치)로 비교하며 엔비디아의 ‘지포스 RTX 50 시리즈’ 성능을 가장 충실하게 구현하는 디스플레이가 무엇인지 관람객들이 직접 눈으로 확인할 수 있도록 했다”고 밝혔다.

타이베이=박지영·이정완 기자