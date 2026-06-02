허태수 GS회장 ‘52g 데이’ 깜짝 출연 “하향식 업무 구조로 AI 혁신 어려워” 2020년 취임 이래 현장중심 AX 강조

“GS가 지향하는 인공지능 전환(AX)의 핵심은 현장 문제를 직원들이 ‘함께, 동시에’ 풀어가며 자발적이고 창의적으로 일하는 문화를 만드는 것이다.”

지난달 22일 서울시 강남구 GS타워에서 진행된 GS의 AX 콘퍼런스인 ‘52g 데이’. GS그룹 오픈 이노베이션 커뮤니티인 52g에서 주최한 이날 행사에서 허태수 GS그룹 회장이 깜짝 손님으로 등장했다. 후드티를 입고 편안한 차림으로 행사에 참여한 허 회장은 인공지능(AI) 시대 GS가 나아가야 할 방향을 간략히 설명했다. 52g가 매년 개최하는 52g 데이는 현장에서 AI를 직접 활용하는 GS 구성원들의 혁신 사례를 공유하기 위해 마련된 행사이다. 21개의 GS 계열사 구성원들뿐만 아니라 외부 60여개 기업의 AX 담당자 150명이 참석했다.

허 회장은 이날 행사에서 AI 시대 생존 키워드로 ‘함께, 동시에’를 언급했다. 빠르게 변하는 AI 트렌드에 대응하기 위해선 구성원 각자가 보유하고 있는 AI 노하우를 공유, 해결책을 모색해야 한다는 것이다.

허 회장은 “AX 활동 핵심은 단순히 AI 기술을 도입하는 데 있지 않다”며 “핵심은 현장에 있는 직원들이 문제를 함께 풀어가는 것”이라고 강조했다. 이어 “어려움이 있겠지만 AI 시대에는 임직원들이 ‘함께, 동시에’ 일해야만 경쟁력을 가질 수 있다”며 “위에서 목표를 정해서 일선에 전달하는 방식 만으로는 한계가 있다”고 지적했다.

허 회장은 마지막으로 “행사를 통해 GS그룹이 그동안 쌓아온 AX 경험과 노하우를 말할 것”이라며 “참석자들도 이를 각자 현장에 적용해보시고 저희에게 공유해주시기 바란다”고 말했다.

허 회장은 2020년 취임 이래 줄곧 AX를 강조했다. 임직원들이 AI를 활용해 현장 문제를 직접 해결할 수 있는 능력을 키워야 GS가 한 단계 도약할 수 있다고 판단한 것이다. 허 회장 지론 하에 GS는 임직원들의 AI 경쟁력을 끌어올릴 수 있는 다양한 프로그램을 기획 및 진행하고 있다. 한영대 기자