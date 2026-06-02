KEIT 주관 R&D 컨소시엄 합류 고효율 냉각 시스템 개발…PUE 1.2 이하 목표 DBO 사업 모델 고도화·시장 경쟁력 강화

[헤럴드경제=차민주 기자] 롯데이노베이트가 데이터센터 에너지 효율 혁신과 탄소중립 실현을 위한 국가 연구개발(R&D) 과제에 참여한다. 이를 계기로 설계·구축·운영(DBO) 사업 확대를 위한 기술 역량을 다지겠단 방침이다.

2일 롯데이노베이트는 ‘데이터센터 탄소중립을 위한 열관리 기술개발’ 과제 수행을 위해 아주대학교 산학협력단 주관 컨소시엄에 합류한다고 밝혔다. 해당 사업은 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 주관하는 ‘2026년도 배터리 및 전기전자 분야 신규 연구개발’ 과제의 일환이다.

롯데이노베이트에 따르면 최근 인공지능(AI)의 성장으로 고성능 그래픽처리카드(GPU) 도입이 늘어남에 따라 랙당 전력 밀도가 높아지고 있다. 이에 따라 데이터센터 운영 효율(PUE) 개선과 탄소 배출량 저감이 핵심 과제로 부상했다. 특히 전력 밀도 상승이 탄소 배출 증가로 직결되는 만큼, 기존 공랭식 냉각의 한계를 넘은 차세대 열관리 기술을 도입하는 것이 시급하단 평가다.

이번 연구개발과제는 기존의 공랭식 데이터센터의 에너지 절감과 탄소 중립 실현을 목표로 ▷광센싱 기반 DTS, AI 열관리 시스템 ▷고효율 인랙 (In-Rack) 냉각 시스템 ▷실제 데이터센터에서의 실증 등 핵심 기술의 조기 확보에 중점을 둔다. 컨소시엄은 멀티스케일 분포센싱과 AI 기술을 결합한 차세대 인랙 냉각 시스템을 개발하겠단 목표다.

롯데이노베이트는 해당 컨소시엄에 한국기계연구원(KIMM), 중앙대학교, 에스엠인스트루먼트와 함께 참여한다. 이들은 향후 약 5년간 공동으로 세부 연구과제를 수행한다.

롯데이노베이트는 데이터센터를 기반으로 실증을 수행한단 계획이다. 목표 수치는 PUE 1.2 이하 달성이다. 서울, 용인 등에서 운영 중인 데이터센터에 해당 기술을 적용해 PUE 1.2를 달성할 시, 연간 약 2만2000톤의 탄소배출량이 감소될 것으로 기대된다고 이 회사는 설명했다.

더불어 기후에너지환경부 자료에 따르면 2025년 기준 국내 데이터센터의 연간 전체 전력 소모량은 약 8.2TWh에 달한다. 이번 연구과제를 통해 PUE를 1.5에서 1.2로 개선하게 되면, 연간 약 68만4000톤에 달하는 탄소배출 저감이 가능하다.

롯데이노베이트는 이번 과제로 확보한 기술을 DBO 사업 모델에 활용하겠단 구상이다. 설계부터 구축, 운영까지 전 과정에 걸친 통합 역량에 고효율 열관리 기술을 결합해, 차별화된 친환경 데이터센터 솔루션을 제공한다.

롯데이노베이트 관계자는 “AI 시대의 데이터센터는 에너지 효율과 열관리 기술이 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소”라며 “이번 국가연구개발과제에서 확보할 기술을 바탕으로 DBO 사업을 고도화하고, 지속가능한 데이터센터 생태계 구축을 선도하겠다”고 말했다.