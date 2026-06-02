주거 브랜드 ‘파밀리에’ 특화 설계 적용 소규모 정비사업·민참사업 중심 성장

[헤럴드경제=윤성현 기자] 신동아건설이 경기 안양시 비산동 557-7번지 일원 가로주택정비사업을 수주했다고 2일 밝혔다. 올해 첫 정비사업 수주로, 총 사업비는 약 504억원 규모다.

이번 사업은 비산동 557-7번지 일대에 2개 동 규모 아파트 124세대와 오피스텔 12실, 부대시설 등을 짓는 소규모 정비사업이다.

신동아건설은 최근 몇 년간 서울 동작구와 송파구, 경기 고양·오산시 등 서울 및 수도권 지역에서 소규모 정비사업을 잇달아 수주해왔다. 회사는 이번 비산동 사업에도 주거 브랜드 ‘파밀리에’의 특화 설계를 적용해 고급화 전략을 이어간다는 계획이다.

김세준 신동아건설 사장은 “회사의 대외 신뢰도를 한 단계 높일 수 있는 중요한 계기가 됐다”며 “향후 상대적으로 시장 규모가 큰 소규모 정비사업과 민간참여 공공주택사업을 중심으로 수주 역량을 집중해 내실 성장을 이뤄내겠다”고 말했다.

한편 신동아건설은 최근 기업신용평가기관 나이스디앤비로부터 A- 등급을 획득했다. 주택도시보증공사(HUG) 기업신용평가에서도 BBB- 등급을 받아 공공사업 입찰과 보증서 발급 여건을 개선했다.