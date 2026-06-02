1400여 점 출품작 접수…20개 작품 수상 대상 수상자에 유럽 3개국 가족여행 부상

[헤럴드경제=권제인 기자] 폭스바겐코리아가 어린이들의 상상력과 창의력을 응원하기 위해 마련한 ‘아틀라스와 함께하는 어린이 그림대회’를 성공적으로 마무리하고 총 20명의 수상자를 선정해 시상했다고 2일 밝혔다.

이번 그림대회는 가족과 함께하는 자동차에 대한 다양한 이야기를 어린이들의 시선으로 자유롭게 표현할 수 있도록 기획됐다. 자동차와 기술이 일상 속에서 즐겁고 따뜻한 경험이 되길 바라는 폭스바겐코리아의 브랜드 철학을 반영했다.

약 40일간 진행된 공모전에는 총 1400여 점의 작품이 접수됐다. 폭스바겐코리아는 주제 적합성, 창의성, 상상력, 표현력, 완성도, 스토리텔링 등을 종합적으로 평가해 총 20개 수상작을 선정했다.

시상식은 지난 5월 30일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열렸으며, 마이클 안트 폭스바겐코리아 사장도 참석했다.

대상은 부산 좌동초등학교 김지우 학생의 ‘하늘을 짊어진 자, 이제 아틀라스를 들다’가 선정됐다. 작품은 그리스 로마 신화 속 아틀라스의 이미지를 자동차와 창의적으로 연결해 신화적 상상력과 미래에 대한 꿈을 독창적으로 표현했다는 평가를 받았다.

최우수상은 가족과 함께 떠나는 여행의 행복을 담은 문로하 학생의 ‘행복을 싣고 달리는 우리 집’이, 우수상은 김한별 학생의 ‘별빛을 담은 우리의 아틀라스’가 각각 수상했다. 이 밖에도 가족 여행, 미래 도시, 인공지능(AI), 환경 보호, 문화유산 답사 등을 주제로 한 17개 작품이 장려상에 선정됐다.

폭스바겐코리아는 수상자 전원에게 상장과 상패, 기념 인형을 전달했다. 대상 수상자에게는 유럽 3개국 가족여행 패키지를, 최우수상 수상자에게는 국내 호텔 숙박권을 제공했다. 우수상 수상자에게는 국내 놀이공원 연간회원권을, 장려상 수상자들에게는 30만원 상당 문화상품권을 증정했다.

마이클 안트 폭스바겐코리아 사장은 “출품된 모든 작품에서 아이들의 무한한 상상력과 가족을 향한 따뜻한 시선을 느낄 수 있었다”며 “작품 속 행복한 순간과 소중한 가족 이야기는 사람을 중심에 두는 폭스바겐의 철학을 다시 떠올리게 했다”고 말했다.

한편, 폭스바겐코리아는 ‘아틀라스와 함께하는 어린이 그림대회’를 비롯해 ‘아틀라스 윈터 글램핑’, ‘골프 GTI 대학생 AI 영상 공모전’ 등 고객과 가족이 브랜드를 경험할 수 있는 다양한 참여형 프로그램을 지속해서 운영하고 있다.