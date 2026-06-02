KB국민은행 주담대 차주 대상 통계 경기도 아파트 매수인 연소득 10%↑ ‘동탄’ 전국 아파트 매매가 상승률 1위

[헤럴드경제=홍승희 기자] 올해 1분기 경기도 아파트를 산 가구의 연간 중위 소득이 1년 전보다 10% 가까이 증가해 6500만원을 넘긴 것으로 나타났다. 삼성전자와 SK하이닉스 성과급 지급 등으로 유동성 유입 기대감이 커진 경기 남부 반도체벨트 집값이 심상찮은 가운데, 대기업 종사자의 매수세가 이어질 경우 매매가는 더 올라갈 수 있다는 전망이 나온다.

경기도 아파트 매수자 연간 소득 1년 만에 10.4% 올라

2일 KB부동산 월간 주택 시계열 자료에 따르면 지난 1분기(1~3월) KB국민은행에서 아파트담보대출을 받아 경기도에 아파트를 매수한 가구의 연소득 중윗값은 6527만원을 기록 했다. 이는 해당 통계를 시작한 2008년 이후 최고 금액으로, 1년 전(5913만원)과 비교해선 10.4%(614만원) 급등 했다. 직전분기(2025년 4분기(10~12월)) 6378만원보다도 2.3%(149만원) 늘어난 값이다.

이 같은 연소득 증가율은 이례적인 것으로, 국가데이터처의 가계동향에 따르면 올해 1분기 가계의 실질 소득은 월평균 462만8718원으로 1년 전보다 0.4% 증가에 그쳤다. 연간으론 5554만4616만원 수준이다.

경기도에 아파트를 매수한 KB국민은행 대출 가구의 중위 연소득은 지난 2021년 4000만원대를 유지하다 2022년에는 3000만원대까지 떨어지기도 했다. 그러던 중 지난 2024년 4분기를 시작으로 급등해 지난해 2분기 6000만원을 넘겼다.

이에 따라 주택 가격도 함께 상승했다. KB국민은행 아파트담보대출이 시행된 경기도 아파트의 중위가격은 지난 1분기 5억8000만원을 기록하며 최고가를 기록 했다. 1년 전(5억2800만원)에서 9.8%(5200만원) 오른 값이다. 이 중위 가격은 KB국민은행의 담보평가 가격을 바탕으로 한 것으로, 실거래되는 주택 가격은 일반적으로 더 높다.

동탄 ‘국평 20억 클럽’ 진입…“반도체 셔세권 부동산 가격, 소득 따라 올라갈 것”

실제 최근 초역세권 대장 아파트인 동탄역 롯데캐슬은 84㎡(이하 전용면적)가 지난 달 7일 20억8000만원에 거래되며 ‘국민평형 20억 클럽’에 가입 했다. 지난 4월 19억4000만원에 신고가를 새로 쓴 지 한 달도 채 되지 않아 거래가가 1억4000만원 뛴 것이다. 동탄역시범더샵센트럴시티 97㎡타입 역시 지난 13일 18억원에 손바뀜되며 최고가를 경신했다.

신고가 거래가 이어지면서, 화성시 동탄구는 전국에서 아파트값 상승률 1위를 기록했다. KB부동산의 5월4주 기준 동탄구의 아파트 매매가 상승률은 0.5%로, 서울에서 가장 높은 상승률을 기록한 동대문구(0.44%)보다 더 큰 폭으로 올랐다. 강남3구(강남·서초·송파구)의 상승 폭인 0.01~0.08%는 압도했다.

동탄에 이어 광교 아파트값도 국평 20억원에 근접하고 있다. 수원시 영통구 이의동 ‘광교자연앤힐스테이트’ 84㎡는 지난달 11일 19억3500만원에 거래됐다. 원천동 ‘광교중흥S클래스’ 98㎡도 지난달 19억원에 매매 계약이 체결됐다. 용인 반도체 클러스터 인근인 수지에서도 상승세가 이어지고 있다. 용인시 수지구 성복동 ‘성복역롯데캐슬골드타운’과 ‘e편한세상 수지’ 84㎡는 나란히 17억원을 넘어섰다.

시장에서는 이 같은 현상을 두고 정부의 규제로 대출이 제한되는 상황에서 현금여유를 가진 고연봉자들이 직주근접에 정주 여건이 뛰어난 경기도 지역 아파트 매수에 적극 나서고 있다고 본다. 일각에선 향후 반도체 기업의 고액 성과급이 본격 실행될 시 동탄을 비롯한 경기 남부 지역의 부동산 가격 급등이 더욱 가팔라질 것으로 예상한다.

김효선 KB국민은행 부동산수석위원은 “삼성전자 기흥·화성사업장과 SK하이닉스 이천캠퍼스를 오가는 셔틀버스를 이용할 수 있는 이른바 ‘셔세권’(셔틀버스+역세권) 단지에 대한 관심이 ‘트렌드’처럼 인식되고 있다” 며 “주택 가격을 결정하는 요인이 바로 수요와 인구 소득인데, 인구와 소득이 모두 몰리며 가격이 올라갈 수밖에 없다” 고 분석했다.

증권가 추산에 따르면 올해 삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익 컨센서스를 바탕으로 내년 초 두 기업의 메모리 사업부 직원 한 명이 받게 될 성과급은 각각 7억140만원, 7억5031만원에 이른다. 지난해 평균 연봉을 고려했을 때 양사의 관련 직원 1인의 연소득은 약 9억원 전후 가 될 것으로 예측된다.

여기에 삼성전자 노사가 이번 협상에서 무주택 임직원을 대상으로 주택 구입 자금 최대 5억원, 전세 자금 최대 3억원을 연 1.5% 금리로 지원하는 주택안정 대출 제도 도입에 합의하면서 반도체 업계가 이 같은 복지를 경쟁적으로 적용할 거란 전망이 나온다.

김 위원은 “지금은 특히 금융기관 대출 실행이 어렵기 때문에 자본시장 투자를 통한 자산 증식, 사내대출 여부, 그리고 소득이 주택 가격을 밀어올리는 요인이 될 것”이라고 내다봤다.