‘촌장엔터테인먼트TV’ 유튜브채널 영상 공개

[헤럴드경제=한지숙 기자] ENA·SBS Plus ‘나는 솔로’ 31기 옥순이 뒷담화 등 매너없는 행동으로 비판을 받는 가운데, 변호사인 31기 상철이 피해자 탓을 하는 발언을 해 논란이 일고 있다.

2일 유튜브 채널 ‘촌장엔터테인먼트TV’에 따르면 전날 “‘나는 SOLO 본방 리액션’ 31기-왜 항상 내 침대에서 대화를…?”이라는 제목의 영상이 올라왔다.

해당 영상에는 영호와 순자, 경수를 제외한 31기 출연진이 함께 31기 최종 회차 본방송을 시청하며 비하인드와 솔직한 심경을 나눴다.

상철의 발언은 본방송 중 옥순, 영숙, 정희가 또 ‘걸스토크’를 하는 장면에서 나왔다. 방송에선 옥순이 영숙에게 “언니 마음 가는 대로 하라”며 ‘참견질’을 하고 있었다. 이 때 정희는 순자가 방 앞을 지나가자 ‘문 닫겠습니다’라고 했다. 순자는 화장대 앞에서 거울을 보고 있었다. ‘걸스토크’ 3인방의 대화가 순자의 귀에까지 들리는 상황이었다.

이에 출연진은 “들리긴 다 들리는구나”, “자나깨나 방음 조심”이라며 조심스러운 반응을 보였다.

그러나 상철은 해당 장면에 “근데 왜 앞에서 듣고 있어?”라며 화장대 앞에 서 있는 순자의 행동을 지적했다. 이에 옥순이 “그냥 들어오지, 우리 말 안 하고 지낸 건 아닌데”라며 어이 없다는 표정을 지었다.

정희와 영숙은 심각한 표정이었지만, 옥순은 그렇지 않았다. 옥순이 보던 ‘걸스토크’ 방송분에서 옥순은 “이미 우린 감정의 골이 생겼어”라며 순자와 사이가 벌어졌음을 시인하는 발언이 나왔다. 옥순-영숙-정희 3인방과 순자가 대립하던 그 상황에서 순자가 이들의 대화에 끼지 않고 밖에서 엿듣고 있음을 탓한 것이다.

본방송에서 기분이 상한 순자가 자기 방에 들어가 방문 옆에 앉자, 상철은 또 “왜 저기 앉아 있어?” “(문)열어 놨네”라며 순자의 행동을 계속해서 지적했다. 이어 “(옥순이)누구 편 든 게 아니라, ‘(경수가)둘(순자, 영숙) 다 안 좋아한다’고 말한 거 잖아”라고 옥순을 감싸고, 옥순은 “맞다. 경수 오빠의 행동이 애매하니까…”라며 맞장구쳤다.

본방송에선 경수가 순자의 꽃다발을 들고 거실로 들어오자, 옥순이 득달같이 영숙에게 달려 가 “감정선을 무너뜨려”라고 독려하는 장면이 이어졌는데, 이를 시청하는 옥순의 표정에선 순자를 향한 미안함이나 자신의 선 넘은 행동에 대한 부끄러움은 보이지 않았다.

앞서 옥순은 지난달 28일 공개된 ‘촌장엔터테인먼트TV’ 라이브 방송에서 “저의 참견질과 솔직함을 가장으로 한 그런 말들로 (순자에게)상처 드린 거 진심으로 죄송하다고 말씀 드린다. 사과로 끝내지 않고 사과 안 받아주더라도 미안하고 잘못했다고 생각하며 살겠다”고 했다.

순자는 정희를 제외하고 영숙과 옥순의 사과에서 진정성을 느끼지 못했다고 했으며, 31기 출연자 중 현실 커플이 된 경수를 제외하고 전원 SNS를 언팔로우한 상태다.