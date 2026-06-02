오세흔, 용산서 선거운동 마지막 기자설명회 “야당 잘못했지만, 견제와 균형 포기 못해” “정원오는 자격미달, 지지자들에게도 호구잡혀”

[헤럴드경제=박병국 기자]오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 6·3지방선거를 하루 남겨둔 2일 “야당이 부족했다”고 사과하며, 견제와 균형을 위해 “서울만은 남겨달라”고 호소했다. 정원오 더불어민주당 후보를 향해선 “자격미달”이라며 사퇴를 촉구했다.

오 후보는 이날 용산구 효창공원역 인근에서 가진 마지막 기자설명회에서 “성실하게 일해도 미래가 보이지 않는다는 체념, 열심히 살아도 희망이 생기지 않는다는 절망, 저는 선거 기간 내내 서울 곳곳에서 절박한 목소리를 들었다”며 “누가 책임이 있는지를 따지기에 앞서 시민 여러분께 먼저 죄송하다는 말씀을 드린다”고 말했다. 또 “야당이 부족했다. 더 크게 민심의 목소리를 대변하지 못했다”며 “무너진 민생을 바로세우기에는 저희의 힘과 노력이 너무나 부족했다. 오랫동안 보수정당을 지켜온 사람으로서 저 역시 그 책임을 뼈아프게 통감한다”고 덧붙였다.

오 후보는 “하지만 야당에게 잘못이 있다한들, ‘견제와 균형’마저 포기할 수는 없다”며 “ 견제가 부족했다고 해서 견제할 힘 자체를 없애버리신다면, 권력자가 겸손해야 할 이유도 국민의 목소리를 경청해야 할 이유도 함께 사라져버린다”고 말했다. 또 “이 나라의 자유와 법치를 지키기 위해 그 어느 때보다 균형의 추가 절실하다”며 “그 균형의 추를 쥐고 계신 분들이 바로 서울시민 여러분”이라고 강조했다.

이어 “서울시장은 오직 대통령 후광에 기대 선거를 치르는 후보가 결코 감당할 수 있는 자리가 아니다”며 “자신의 정책조차 제대로 설명하지 못하는 후보, 시민보다 권력자의 눈치부터 살피는 후보에게 서울의 운명을 맡길 수는 없다”고 말했다. 그러면서 “세계 초일류 도시로 더 높이 치고 나가야 할 이 결정적인 ‘골든타임’에는 수많은 위기를 돌파하며 단련돼 온 사람, 선거 다음 날 바로 일할 수 있는 사람, 그런 노련한 베테랑이 필요하다”며 지지를 호소했다.

오 후보는 “최후의 보루 서울만은 남겨달라”며 “어느 정당을 위한 선택이 아니라, 나라를 위한 선택을 해달라. 대한민국이 완전히 한쪽으로 기울지 않도록, 내일 투표장으로 가셔서 ‘마지막 남은 안전판’ 하나를 남겨달라”고 목소리를 높였다.

오 후보는 경쟁자인 정 후보를 향해서는 “이번 선거 기간을 통해서 정 후보는 본인을 지지했던 분들에게조차도 호구 잡혔다고 본다”며 “의미 있고 깊이 있는 토론을 할 수 있는 기회를 스스로 걷어차 버림으로써 본인이 가지고 있거나, 국민들께 전달 드릴 수 있었던 본인의 선거를 임하는 마음가짐과 목표, 서울에 대한 비전을 전달하는 데 완벽하게 실패했기 때문”이라고 말했다.

그는 또 “세계인이 찾아오고 싶어 하는, 라이프 스타일을 흠모하고 거의 존경에 가까운 마음을 가지게 된 수도 서울을 책임지기에는 정 후보는 너무도 준비가 안 된 초보 운전자였다”며 “서울시를 초보 운전자의 연습 코스로 만들어 드릴 수는 없다”고 말했다. 이어 “서울을 경영하겠다고 나섰다면 검증을 회피하면 절대 안 됐다”며 “스스로 검증의 장을 만들 수 있어야 한다. 그래야 이 도시를 책임질 자격이 비로소 생긴다”고 말했다. 그러면서 “본인에게 불리한 일을 라이벌이 이야기한다고 해서 모든 것을 네가티브로 규정하는 것은 스스로 검증을 두려워 하는 것”이라며 “자격 상실 , 준비 부족의 정 후보는 지금이라도 사퇴하라”고 말했다.