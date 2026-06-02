[헤럴드경제=조용직 기자] 스포츠·레저 플랫폼 기업 ㈜카카오 VX(공동대표 문태식·김창준)의 스크린 골프 시스템 ’프렌즈 스크린 퀀텀(Q)’과 스크린골프 연습장 브랜드 ‘프렌즈 아카데미’가 여름을 앞두고 6월 한 달간 골퍼들에게 다양한 경품을 제공하는 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

프렌즈 스크린 퀀텀(Q) 매장에서 로그인한 후 그랑프리 메뉴의 프렌즈 스크린 공식대회에 입장해 ‘썸머 페스티벌’을 선택한 뒤 일레븐CC, 백제CC, 석정힐CC 코스에서 라운드를 즐기면 경품 이벤트에 자동 응모된다.

합산 스코어 1위 골퍼에게 100만원 상당의 백화점 상품권, 2위 골퍼에게 고급 골프 캐디백과 보스턴백, 3위 골퍼에게는 고급 거리측정기를 증정한다. 랜덤 추첨도 있어 스코어가 자신 없는 초심자도 기회를 노려볼 수 있다..

전국 프렌즈 아카데미 매장에서 100만원 이상 등록한 고객에게도 추첨을 통해 고급 가전제품부터 보스턴백, 드라이버 커버를 경품으로 제공한다. 또한 선착순 1000명에게 커피 기프트콘을 증정한다.

카카오 VX 관계자는 “일찍 더워진 여름 날씨에 시원한 ‘프렌즈 스크린 퀀텀(Q)’과 ‘프렌즈 아카데미’ 매장에서 골프 연습을 하며 실력을 향상시키고 추억도 쌓으시기 바란다”고 전했다.