기존 ‘에소듀오에스’ 제형 크기 전면 축소…장기 복용 환자의 물리적 거부감 완화 에소듀오에스와 의약품 동등성 입증…에스오메프라졸·탄산수소나트륨 절반 배합 에소듀오 라인업 강화 전략…복합제 강점 살려 소화기계 질환 시장 지배력 확대

[헤럴드경제=최은지 기자] 종근당이 자사의 간판 위식도 역류질환 치료제 라인업의 제형 크기를 대폭 줄인 신제품을 선보이며 소화기계 시장 공략을 가속화한다.

종근당은 위식도 역류질환 치료제 ‘에소듀오에스’의 제형 크기를 축소해 환자의 복용 편의성을 극대화한 ‘에소듀오미니’를 출시했다고 2일 밝혔다.

이번에 출시된 에소듀오미니는 질환 특성상 재발이 잦아 장기 복용이 필수적인 위식도 역류질환 환자들이 정제를 삼킬 때 느끼는 물리적 거부감을 줄이기 위해 기획됐다. 제형 크기를 기존 대비 눈에 띄게 줄여 정제 연하(삼킴) 곤란을 겪는 환자들의 복약 순응도를 끌어올린 것이 특징이다.

제품의 효능과 안전성은 기존 치료제와 궤를 같이한다. 에소듀오미니는 기존 ‘에소듀오에스 20/700㎎’과의 의약품 동등성을 입증받았다. 에소듀오에스의 주성분인 에스오메프라졸과 제산제 성분인 탄산수소나트륨의 함량을 절반으로 줄여 처방 및 복용의 유연성을 확보했다.

종근당의 ‘에소듀오’ 브랜드는 프로톤펌프억제제(PPI) 계열의 에스오메프라졸과 제산제인 탄산수소나트륨을 결합한 복합제다. 에스오메프라졸이 가진 강력한 위산 분비 억제 효과를 유지하면서도, 단일제 성분의 치료제와 비교해 약효가 나타나는 속도를 한층 끌어올린 것이 강점이다.

약물 복용 시 탄산수소나트륨이 위 내 수소이온지수(pH)를 빠르게 상승시킴으로써, 강한 산성 환경에 취약한 에스오메프라졸 성분이 장으로 내려가기 전 위 내에서 분해되는 것을 방지하는 기전을 지녔다. 이를 통해 복용 후 30분 이내에 최고 혈중 농도에 도달해 위식도 역류질환의 가슴쓰림 등 통증 증상을 신속하게 완화한다.

종근당 관계자는 “에소듀오미니는 빠른 증상 개선이라는 기존 복합제의 강점에 복용 편의성 확대라는 시장의 핵심 요구를 더해 완성도를 높인 제품”이라며 “이번 에소듀오 브랜드의 라인업 강화를 통해 기존 제품군과의 시너지를 극대화하고 소화기계 질환 치료제 시장 내 점유율을 견고하게 확대해 나가겠다”고 말했다.