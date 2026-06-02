5분 만에 악취 99% 제거…최대 50일 효과

[헤럴드경제=권제인 기자] 불스원의 저자극 향기 큐레이션 브랜드 팅커벨이 반려동물과 함께 생활하는 가정을 겨냥한 신제품 ‘펫 프렌들리 고체 탈취제’를 출시했다고 2일 밝혔다.

이번 제품은 액상 디퓨저나 캔들, 겔 타입 탈취제의 단점을 보완한 고체형 에어케어 제품이다. 불을 사용하지 않아 화재 위험을 줄였으며 액상이 쏟아질 우려가 없어 반려동물 동반 가구에서도 안심하고 사용할 수 있도록 설계됐다.

팅커벨 펫 프렌들리 고체 탈취제는 무색소·알레르기 유발 성분 배제(알러지 프리)·초미향 설계를 적용해 자극 요소를 최소화했다. 비건 인증과 아토피 피부 저자극 인증, 반려동물 협회 인증도 획득했다.

향 설계에도 반려동물 특성을 반영했다. 반려동물 1000마리를 대상으로 한 선호도 테스트를 거친 향을 적용했으며, 고양이가 선호하는 캣닢 추출물과 반려동물의 심리적 안정을 고려한 녹차씨앗 추출물을 함유했다.

탈취 성능도 강화했다. 제주 녹차씨앗 추출물과 감, 대나무 등 식물 유래 탈취 성분을 적용해 제품 비치 후 5분 만에 악취를 최대 99% 제거할 수 있다고 회사 측은 설명했다. 향과 탈취 효과는 최대 50일까지 지속된다.

제품은 감각적인 유리 용기 디자인을 적용해 거실과 침실, 현관, 화장실 등 다양한 공간에서 사용할 수 있도록 했다.

박민정 팅커벨 브랜드매니저는 “팅커벨은 일상 속 후각 경험을 세심하게 설계하는 향기 큐레이션 브랜드”라며 “반려동물과 함께하는 생활 공간에서도 부담 없이 사용할 수 있는 에어케어 설루션을 지속해서 선보일 것”이라고 말했다.

한편, 블스원은 B1불스원카케어를 통해 여름철 차량 에어컨 사용 증가에 맞춰 차량 실내 탈취 서비스를 전국 매장에서 시행하는 등 고객 차량 관리 서비스 영역을 넓혀가고 있다.