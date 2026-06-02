- 침수 우려 40곳 대상 단계적 구축…현재까지 24곳 설치 완료

[헤럴드경제= 이권형기자] 최근 수많은 인명 피해를 냈던 충북도의 지하차도 침수 같은 대참사를 막기 위한 대전시의 ‘지하도차단시설 설치사업’이 순항하고 있다.

대전시는 여름철 집중호우에 따른 지하차도 침수 피해를 예방하기 위해 침수 위험이 높은 지하차도 24곳에 진입차단시설 설치를 완료했다고 2일 밝혔다.

지하차도 진입차단시설은 지하차도 내부 수위를 실시간으로 감지해 일정 수위 이상 물이 차오르면 차량 진입금지 경고와 함께 차단막이 자동으로 내려오는 시설이다. 집중호우로 인한 차량 고립과 인명·재산 피해를 예방하는 역할을 한다.

대전시는 국토교통부의 ‘도로터널방재·환기시설 설치 및 관리지침’ 개정 이전부터 지하차도 침수사고 예방을 위해 관련 사업을 추진해 왔다.

이를 위해 행정안전부 특별교부세 110억 원과 시비 40억 원 등 총 150억 원의 사업비를 확보해 지난 2021년부터 단계적으로 진입차단시설을 설치하고 있다.

지난해까지 관저·만년·대동·홍도·갑천지하차도 등 15곳에 설치를 완료했으며, 올해는 도안·노은·월드컵지하차도 등을 포함한 9곳에 추가 설치를 마쳤다.

현재 대전시에는 48개의 지하차도가 있으며, 이 가운데 자연배수가 가능한 8개소를 제외한 40곳을 대상으로 진입차단시설 설치사업을 추진 중이다. 현재까지 24곳의 설치를 완료했으며, 나머지 16곳에 대해서도 순차적으로 사업을 추진할 계획이다.

대전시 이선민 건설관리본부장은 “여름철 태풍과 집중호우로 인한 피해를 예방하기 위해 지하차도 진입차단시설 설치를 지속적으로 확대해 나가겠다”라며 “경찰 등 유관기관과 긴밀한 협력체계를 유지해 시민이 안심할 수 있는 안전한 도시환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.