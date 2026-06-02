[헤럴드경제=정대한 기자] 농심이 대학생 서포터즈 ‘펀스터즈’ 19기를 모집한다고 2일 밝혔다.

펀스터즈는 참신한 아이디어로 다양한 마케팅 미션을 수행하는 대학생 참여 프로그램이다. 지난 18기는 340개의 농심 관련 SNS(사회관계망서비스) 콘텐츠를 제작해 총 450만 조회 수를 달성했다.

펀스터즈는 대학생이라면 누구나 지원할 수 있다. 오는 4일부터 22일까지 접수를 받아 오는 7월 8일 합격자를 발표할 예정이다.

펀스터즈는 오는 11월까지 약 5개월간 농심과 관련된 펀슈머(Fun+Consumer) 마케팅 기획, 신제품 홍보 콘텐츠 제작 및 아이디어 제안 등의 활동을 수행한다.

농심은 미션을 위한 팀 활동비와 신제품을 포함한 농심 제품을 지원하고, 우수 활동자 및 팀 대상 포상도 마련했다. 농심 마케팅 실무진 멘토링도 진행한다.

농심 관계자는 “펀스터즈는 대학생들의 참신한 아이디어가 실제 농심의 마케팅 콘텐츠로 구현되는 프로그램”이라고 설명했다.