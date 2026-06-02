라우펜 ‘에스 핏2’ 신차용 타이어 공급 유럽 완성차 브랜드와의 협력 지속

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 만든 글로벌 브랜드 ‘라우펜’이 유럽 폭스바겐그룹 산하 브랜드 ‘세아트’ 주력 모델 ‘이비자’와 ‘아로나’의 유럽 출시 차량에 2세대 여름용 퍼포먼스 타이어 ‘에스 핏 2’를 신차용 타이어(OET)로 공급한다고 2일 밝혔다.

스페인의 대표 완성차 브랜드 세아트의 소형 해치백 ‘이비자’와 도심형 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘아로나’는 유럽 시장에서 꾸준한 판매량을 기록하며 브랜드 성장을 이끌고 있는 핵심 차종이다. 특히, 실용성과 주행 성능을 두루 갖춘 ‘이비자’와 ‘아로나’는 지난해 스페인 베스트셀링 차량 4위와 5위에 각각 이름을 올렸다.

한국타이어는 세아트와의 긴밀한 기술 협력을 통해 ‘이비자’와 ‘아로나’의 차량 특성에 최적화된 타이어를 개발했다.

‘에스 핏2’는 유럽의 다양한 기후와 도로 환경에 맞춰 개발된 2세대 여름용 퍼포먼스 타이어로, 고함량 실리카 컴파운드와 최적화된 트레드 블록 설계를 적용해 젖은 노면에서의 제동 성능을 높이고 기존 대비 제동거리를 약 16% 단축했다. 4개의 넓은 직선형 그루브를 통해 배수 성능도 강화해 빗길 환경에서의 우수한 노면 대응력을 발휘한다.

아울러 최적화된 구조 설계를 바탕으로 고온의 아스팔트 노면에서도 안정적인 접지력을 유지하고, 주행 중 발생하는 진동과 소음을 줄여 쾌적한 승차감을 제공한다. 차세대 폴리머 컴파운드 적용으로 기존 대비 마일리지를 약 15% 개선했다.

한편, ‘라우펜’은 2014년 미국 ‘세마쇼’에서 처음 공개된 이후 한국타이어의 글로벌 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 성장해 온 브랜드다.

최근에는 스코다의 ‘뉴 옥타비아’에 이어 폭스바겐 ‘골프 8’ 부분변경 모델에도 ‘에스 핏2’를 OET로 공급하며 폭스바겐그룹 내 주요 완성차 브랜드와의 협력 관계를 지속해서 확대하고 있다.