제네시스 하우스 뉴욕서 ‘매니페스팅 마릴린’ 개최 어센틱 브랜즈 협력…스토리텔링·체험형 전시

[헤럴드경제=권제인 기자] 제네시스가 마릴린 먼로 탄생 100주년을 기념해 특별전을 연다고 2일 밝혔다. 브랜드 복합 문화 공간인 제네시스 하우스 뉴욕에서 ‘매니페스팅 마릴린’을 개최해 제네시스의 혁신과 마릴린 먼로의 삶을 함께 조명하겠다는 구상이다.

이번 특별전은 마릴린 먼로 탄생 100주년을 기념하는 의미를 담아 그녀가 태어나 활동했던 무대인 미국, 그중에서도 제네시스 하우스 뉴욕에서 개최된다. 전시는 이날부터 2개월간 진행된다.

제네시스는 마릴린 먼로 재단의 소유주이자 관리사인 어센틱 브랜즈 그룹과 협력해 전시를 기획했다. 시대를 초월한 주체적인 여성으로서의 진면목이 온전히 전달될 수 있도록 스토리텔링 및 체험형으로 전시 공간을 구성했다.

먼저, ‘더 헤드라인 룸’에서는 마릴린 먼로와 관련한 상징적인 신문기사 및 이미지를 전시해 그녀를 향한 세상의 전통적인 시선과 인식을 보여준다. 이어 ‘마릴린의 사무실’에서는 거대 할리우드 스튜디오의 시스템에 맞서 직접 제작사를 설립한 스토리 등을 바탕으로 대중들의 인식 이면에 있는 지적인 혁신가로서의 면모를 다룬다.

또, ‘더 배니티’에서는 마릴린 먼로가 대중들에게 화려한 이미지를 구축하기 위해 의도적으로 사용한 소장품 및 의상을 만나볼 수 있다. ‘더 스크린 익스피리언스’는 본명 ‘노마 진’의 평범한 여성이 시대의 아이콘 마릴린 먼로로 탈바꿈하는 과정을 영화적 효과를 더해 직접 눈으로 보는 공간으로 꾸며졌다.

마지막으로 ‘뉴 비기닝즈 홀은 관객들이 스스로 미래를 그려보고 성장의 동기를 부여하는 피날레 공간의 의미를 담고 있다.

특별전 기간 제네시스 하우스 뉴욕 내 라이브러리에서는 독서 애호가로 알려진 마릴린 먼로의 개인 소장 도서 등으로 구성된 큐레이션 전시도 진행된다.

이시혁 제네시스사업본부장 전무는 “마릴린 먼로 특별전은 대중적으로 소비된 이미지를 넘어 그녀의 도전과 혁신의 서사를 재조명하는 데 의의가 있다”며 “럭셔리 자동차의 새로운 기준을 제시해 온 제네시스의 스토리와 깊은 연관성이 있는 이번 전시를 통해 브랜드 가치와 방향성을 보다 감성적인 방식으로 전달하겠다”고 밝혔다.

한편, 제네시스는 디자인과 제품 경쟁력, 기술력, 고객 경험 등에 걸쳐 혁신을 멈추지 않고 한국적 감각을 글로벌 무대에 선보이고 있다. 그 결과 과거 한국 차에 대한 인식을 깨고 브랜드 출범 7년여 만인 2023년 전 세계 누적 판매 100만대를 달성한 데 이어, 지난해 판매 대수 150만대를 넘어섰다.