[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] “폭염아 물러가라” 올여름 광주지역 기온이 평년보다 높을 것으로 전망되면서 광주시가 폭염 대응체계 강화에 나섰다. ​

광주시는 여름철 인명피해를 예방하고 시민 불편을 해소하기 위해 ‘2026년 폭염대응 종합대책’을 수립, 오는 9월 30일까지 본격적인 대응전략을 추진중이다.

특히 올해부터 ‘폭염 중대경보’와 ‘열대야 주의보’ 등 기상특보 2종이 신설된다. 광주시는 이에 맞춰 23개 협업부서 비상근무와 5개 자치구 상황체계를 결합한 촘촘한 특보 대응 체계를 확립했다. 예산도 지난해보다 2배 늘어난 폭염대책비 17억 원을 투입한다.

야외 노동자 보호 대책도 가동한다. 건설현장은 폭염 집중 시간대 옥외작업 자제와 작업시간 조정을 유도한다.이동노동자를 위해서는 공공쉼터 34개소, 24시간 무인쉼터 ‘쉬소’ 1곳, 시민참여형 쉼터 ‘쉬고’ 2곳을 운영한다. 캠페인 참여 배달·대리운전 종사자에게는 편의점 쿠폰도 지원한다.

시민 체감온도를 낮추기 위한 인프라도 확충한다. 유동인구가 많은 곳에 그늘막 100곳, 쿨링포그 3곳, 버스정류장 냉각·온열 의자 27개소를 신규 설치한다. 밀집지역에는 도심 속 스마트 쉼터 2개소를 새롭게 조성한다.

주요 도로에는 살수차를 일평균 20대씩 투입한다. 경보 발령 등 심각 단계 시 살수차 운영을 대폭 확대하며, 도로 자동살수장치(클린로드)도 하루 3~4회 상시 가동한다.

광주시는 효율적인 관리를 위해 폭염 보호대상을 기존 15개 유형에서 3개 분야 10개 유형으로 축소 개편했다.

돌봄 어르신에게는 생활지원사 1000여 명을 투입한다. 폭염특보 발령 시 매일 방문과 전화로 안부를 확인한다. 장애인 가구는 통장 및 관련 단체와 연계해 안전을 확인하고 무더위쉼터 이동지원과 응급 이송 시스템을 가동한다. 만성·기저 질환자에게는 보건소 인력을 활용해 방문건강관리 서비스를 제공하고 건강용품을 지급한다.

취약계층 고독사 예방을 위해 ICT 장비를 활용한 모니터링을 강화하고 쿨 마스크 등 예방 용품을 지급한다. 거리 노숙인과 쪽방 주민 1,000여 명에게는 거점 공간인 ‘쪽빛상담소’를 통해 무더위쉼터와 응급 잠자리를 지원한다.

​김준영 광주시 시민안전실장은 “올여름 기후변화로 역대급 폭염이 예고된 만큼 선제적 안전망 가동이 중요하다”며 “도심 저감시설 관리부터 취약계층 밀착 보호까지 행정력을 총동원해 안전한 광주를 만들겠다”고 강조했다.

[출처] 역대급 무더위 예고…광주시, ‘폭염 총력전’ 돌입|작성자 gjsb_news