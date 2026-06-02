[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 올해 강화된 ‘폭염 예방 종합대책’을 본격 가동한다.

2일 경북도에 따르면 기상청의 폭염특보 개편에 따라 올해부터 신설되는 ‘폭염중대경보’ 단계에 맞춘 선제적 비상대응 체계를 가동하고 오는 9월 30일까지 ‘폭염대응 합동 T/F팀’을 확대 운영한다.

따라서 도는 지난해 폭염으로 인한 온열질환자의 30% 이상이 실내외 작업장에서 발생한 점을 고려해 기존 12개 부서 27명 규모였던 합동 T/F팀을 17개 부서 37명으로 확대 편성하고 현장 중심의 대응체계를 강화했다.

또 폭염 피해 예방을 위해 폭염 민감대상을 ‘3대 분야 7개 유형’으로 전면 세분화 및 재분류해 더욱 촘촘해진 맞춤형 관리를 추진한다.

취약노인 등 대상은 생활지원사와 방문건강관리사업 전담인력을 활용해 안부 확인과 건강관리를 강화하고 온열질환 예방요원과 농작업안전관리자 등을 배치해 취약농가 예찰활동도 대폭 강화한다.

이어 기후재난 피해에 취약한 ‘산불피해 민감대상’을 추가해 산불피해지역 내 임시조립주택 거주자들을 대상으로 정기적인 안전 점검과 맞춤형 예찰 활동을 펼친다.

더불어 농작물·가축 재해보험 가입 지원과 축사 시설 환경 개선 사업, 고수온 등 이상 수온 예방 사업 등에 농업 분야 585억원, 축산 분야 165억원, 수산 분야 38억원을 투입해 폭염 피해를 최소화한다.

이외에도 22개 시군에 폭염 대비 예방활동 사업비 1억원, 재난안전 특별교부세 27억원, 경로당 냉방비 29억원 등 총 57억원을 조기 지원해 폭염 피해에 선제적으로 대응한다.

김종수 경북도 안전행정실장은 “올해는 강화된 폭염 종합 대책에 따라 선제적으로 도민의 소중한 생명과 재산 피해가 최소화되도록 총력을 다할 것”이라며“도민들께서도 올여름 극심한 폭염에 대비해 국민행동요령을 숙지하고 생활 속에서 실천해 주시길 바란다”고 말했다.