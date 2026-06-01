강훈식 대통령 비서실장·문신학 산업차관 등 50여명 참석 캐나다서 비즈니스 라운드테이블…한화·현대차 협력방안 발표

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라와 캐나다가 우주·방산·수소 등 미래첨단산업 분야 협력을 강화키로 했다. 우리나라는 이를 바탕으로 캐나다 잠수함 수주를 위해 총력을 다한다는 방침이다.

정부와 기업들이 1일(현지시간) 캐나다에서 양국 간 첨단산업협력을 논의하고 우주·방산 분야 업무협약(MOU) 3건을 체결했다.

산업통상부는 이날 캐나다 토론토 파크 하얏트 호텔에서 대한무역투자진흥공사(코트라) 주관으로 ‘한국-캐나다 첨단산업협력 비즈니스 라운드테이블(BRT)’을 개최했다고 밝혔다.

강훈식 대통령 비서실장과 문신학 산업부 차관, 이용철 방사청장, 캐나다 온타리오주 스티븐 레체 에너지·광물부장관을 비롯해 양국 주요 방산·우수·수소 분야 기업인 50여명이 참석했다.

이번 행사는 방산, 우주, 수소 등 미래 유망 산업 분야에서 양국 기업 간 실질적인 협력 프로젝트를 논의하고 정부의 지원방안을 모색하기 위해 마련됐다.

행사에 참여한 한화는 한국과 캐나다의 방산·우주 분야 협력 방안을, 현대차는 캐나다 수소 프로젝트 등 수소 분야 협력 방안을 발표했다.

강훈식 비서실장은 “캐나다의 풍부한 자원과 높은 기술력이 한국이 보유한 세계 최고 수준의 제조 역량과 결합한다면 첨단 산업 분야에서 양국이 글로벌 시장을 선도할 수 있을 것”이라고 말했다.

이어 “양국 간 산업협력은 단순 구매, 공급을 넘어 기술, 안보, 인재를 연결하는 생태계 협력이 되어야 한다”고 강조했다.

전략경제협력특사단은 지난 4월 한화와 캐나다 자동차부품제조협회(APMA) 간 MOU의 핵심 당사자 중 하나인 마틴레아사를 방문하기도 했다.

산업부는 이번 BRT와 현장방문 등을 계기로 한국과 캐나다 기업 간 위성통신, 발사장, 방산차량 등 우주·방산 분야 MOU 3건이 체결됐다고 전했다.

강 비서실장은 이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 전날 산업통상부·외교부, 에너지·자원·공급망·첨단산업 분야 기업 및 단체들과 캐나다로 출국했다.

강 비서실장 등은 이번 방문에서 한국 기업의 잠수함 수주전 지원 사격에도 나설 전망이다.