“당초 신고액보다 약 7억8000만원 늘어” “정정 대상에 당초 문제 제기 외에도 추가” “공직선거법상 허위사실공표 혐의”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 6·3 지방선거에 출마한 박용호 국민의힘 파주시장 후보는 1일 손배찬 더불어민주당 파주시장 후보의 재산 신고 정정과 관련해 “당초 신고액보다 약 7억8000만원이 늘어났다”며 선거관리위원회의 수사 의뢰를 촉구했다.

박 후보는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 손 후보가 재산 신고 내용을 수정하면서 총 재산 신고액이 약 6억2500만원에서 약 14억900만원으로 증가했다고 주장하며 공직선거법상 허위사실공표 혐의에 대한 수사를 촉구했다.

박 후보 손 후보가 지난달 26일 중앙선거관리위원회 홈페이지를 통해 본인 및 배우자 명의 부동산 7건에 대한 재산 신고 내용을 정정했다고 밝혔다.

박 후보는 “정정 대상에는 본인 명의 토지·아파트·상가 5건과 배우자 명의 아파트·상가 2건이 포함됐다”며 “당초 문제를 제기한 토지 1건 외에도 추가 부동산도 함께 정정됐다”고 주장했다.

이어 “선거공보물이 이미 유권자들에게 배포된 이후 수정 신고가 이뤄진 만큼, 정정 사실만으로는 허위사실공표에 따른 법적 책임이 면제될 수 없다”고 밝혔다.

박 후보는 파주시선거관리위원회에 ▲공직선거법 위반 혐의 수사 의뢰 ▲최초 신고 내용과 수정 신고 내용의 비교 공시 ▲수정 신고 사실만을 별도로 공표하는 행위 자제 등을 요구했다.

박 후보는 “본인과 배우자 명의 재산 신고가 대폭 수정된 만큼 유권자들이 판단할 수 있도록 관련 사실이 공개돼야 한다”고 강조했다.