광주 스트릿컬처 페스타 4일 개막

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 스트리트 댄스 축제인 ‘2026 광주 스트릿컬처 페스타’가 오는 4∼7일 광주 국립아시아문화전당 일원에서 국내외 정상급 댄서 1300여명이 참석한 가운데 열린다.

광주의 청년 댄서들이 자발적으로 시작해 대한민국을 대표하는 스트리트 댄스 브랜드로 성장한 ‘배틀라인업(Battle Line Up)’은 접수 시작 2분 만에 매진을 기록했다.

힙합·왁킹·팝핑·락킹·오픈스타일 등 5개 장르에서 전 세계 실력파 댄서들이 1대 1 배틀을 선보인다.

아동과 청소년들이 참여하는 ‘키즈&유스 배틀’도 열린다.

최근 전 세계를 사로잡은 케이-컬처(K-Culture) 열풍을 반영한 ‘케이팝(K-POP) 댄스 경연’이 신설돼 무대를 달군다.

청소년부와 일반부로 구성된 37개 댄스팀이 한계를 뛰어넘는 단체 경연을 펼친다.

리헤이, 진우, 러브 란, 단젤, 아카넨 등 유명 댄서들이 참여해 날카로운 심사와 함께 축하 공연을 선보인다.

심사는 프랑스 ‘저스트데붓’ 등 해외 정상급 스트리트 댄서들이 맡을 예정이며 베테랑 MC 두락이 사회를 진행한다.

행사장에는 거리 문화를 즐길 수 있는 체험 부스가 운영되며 광주의 매력을 알리는 홍보부스도 마련된다.