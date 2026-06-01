AI 시대 겨냥한 캠페인 지명 속 AI 활용한 영상 8월 9일까지 특가 진행

[헤럴드경제=김명상 기자] 트립닷컴이 AI 기술의 일상화 속에서 직접 경험하는 실제 여행의 본질적 가치를 전달하는 여름 브랜드 캠페인을 시작한다.

온라인 여행 플랫폼 트립닷컴은 1일부터 여름 브랜드 캠페인 ‘트립(TRIP)은 진짜여야 해, 호텔은 트립(TRIP.)이어야 해’를 진행한다. 프롬프트 입력으로 여행지 이미지와 영상이 생성되는 시대상을 반영해, AI로 대체할 수 없는 실제 여행의 감각과 설렘을 조명하기 위해 기획했다.

캠페인 영상은 지명 안에 알파벳 ‘AI’를 포함한 여행지를 배경으로 선정했다. 트립닷컴은 런칭편을 시작으로 영국, 상하이, 제주도 올레길, 치앙마이 등 총 5편의 영상을 순차 공개한다. 각 영상은 가족, 연인, 1인 여행객 등 다양한 여행자의 시선을 반영해 호텔과 여행 경험을 함께 담아낸다.

트립닷컴은 캠페인 출범과 함께 8월 9일까지 여름 휴가객을 위한 할인 프로모션을 시작한다. 국내 및 글로벌 주요 항공사의 항공권 특가를 제공하며, 일본, 동남아, 중화권, 국내 인기 지역의 4~5성급 프리미엄 호텔 특가를 주차별로 공개한다. 매주 월요일에는 항공과 호텔 최대 50% 선착순 할인 쿠폰과 국내외 인기 투어, 티켓 입장권 최대 50% 할인 등 주차별 혜택을 제공한다.

트립닷컴은 이번 캠페인을 기점으로 글로벌 호텔 예약 플랫폼으로서의 경쟁력을 확보할 방침이다. 여름 캠페인 광고는 TV와 유튜브, 인스타그램 등 디지털 채널과 엘리베이터 미디어, 김포·제주 공항 등 오프라인 채널에서 송출한다.

홍종민 트립닷컴 한국 지사장은 “첨단 기술이 이미지를 완벽하게 구현하는 시대일수록, 낯선 여행지에서 직접 마주하는 경이로움과 잊지 못할 추억의 무게는 더욱 귀해진다”며, “트립닷컴의 탄탄한 글로벌 인프라와 24시간 고객 지원 서비스를 통해 올여름 많은 분들이 안심하고 ‘진짜 여행’을 만끽하시길 바란다”고 전했다.