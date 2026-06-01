정관에듀파크 1층에, 청년 복합 커뮤니티 공간으로 운영

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 오는 26일 정관에듀파크 1층에 ‘기장청년센터 청:류장’을 개관하고 본격 운영에 들어간다고 1일 밝혔다. ‘청:류장’은 ‘청년이 머무르고 교류하며 새로운 출발을 준비하는 공간’을 뜻한다.

청년들의 소통과 성장, 도전을 지원하기 위해 조성된 복합 커뮤니티 공간인 청류장은 ▷공유라운지 ▷세미나룸 ▷상담실 ▷미디어룸 ▷파우더룸 ▷휴게룸 등을 갖추고 있다.

기장청년센터 ‘청:류장’은 경성대학교 실내건축학과와의 협업을 통해 공간 기획 단계부터 청년들의 의견을 적극 반영해 완성됐다. ‘청:류장’이라는 명칭도 학생 공모와 아이디어 제안 과정을 거쳐 선정되는 등 지역사회와 대학이 함께 만들어낸 청년 공간이다.

기장군은 부산시 청년활동공간 활성화 지원사업 공모에 선정돼 프로그램 운영비 1600만원을 확보해 개관과 함께 ▷청년 취창업 패키지 ▷어학 챌린지 ▷원데이 클래스 ▷소셜 다이닝 ▷러닝 프로그램 ‘런-하이(Run-Hi)’ ▷지역 기업 연계 네트워킹 등 청년 맞춤형 프로그램을 본격 운영한다.

기장군 관계자는 “청년들이 새로운 출발을 준비하는 공간인 만큼 자기계발을 지원하는 거점공간으로 자리잡을 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”며 “향후 청년들의 다양한 수요를 반영할 수 있는 프로그램을 지속적으로 발굴해 나가도록 하겠다”고 말했다.