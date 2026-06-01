문종철 민주당 광진구청장 후보 인터뷰 1호 결재는 ‘재건축재개발 신속추진단’ “말만 앞세우는 무기력한 행정 끝내야”

[헤럴드경제=박병국 기자]문종철 더불어민주당 서울 광진구청장 후보는 1일 “구민들의 오랜 숙원은 도시개발”이라며 당선 후 1호 결재로 ‘재건축·재개발 신속 추진단 신설’을 약속했다. 또 아차산과 어린이대공원 주변에 대한 종상향을 추진하겠다고 밝혔다.또 “이재명 대통령·여당 국회의원, 정원오 시장 후보 등 집권 여당이 ‘한팀’이 돼야 광진구 발전에 가속도가 붙는다”고 강조했다. 헤럴드경제가 최근 문 후보와 인터뷰를 진행했다. 다음은 일문일답.

-광진구의 가장 시급한 과제는?

▶구민들의 오랜 숙원은 도시개발 분야다. 광진은 서울의 변화속도에 맞추지 못하는 한강변의 마지막 도시다. 한강과 아차산 그리고 어린이대공원, 건국대, 세종대, 장로회신학대 등 교육 및 자연의 좋은 여건을 가졌음에도 불구하고 여러가지 규제로 개발이 제한적이다. 당선될 경우 첫 결재는 지역 개발을 최대한 신속하게 추진할 수 있도록 구청장 직속 재개발 재건축 ‘신속지원단’ 신설과 구민 소통위원회 구성이 될 것이다. 이와함께 주민 분담금을 최소화해 토착민이 계속 정주할 수 있도록 하겠다.

-김경호 현 구청장의 4년을 평가해달라

▶구민의 숙원사업은 여전히 제자리걸음이다. 이제 구민 의견을 반영하지 않은 행정이나, 말만 앞서고 성과는 없는 무기력한 행정은 끝내야 한다. 최근 고금리와 공사비 급등으로 규제가 풀려도 실제 착공이나 분양으로 이어지지 못하고 멈춰 선 정비구역이 서울 곳곳에 속출하고 있다. 구 청사 부지 문제처럼 예측 가능한 것도 제대로 준비하지 못했다. 2025년 청사가 신청사로 이전한 뒤, 옛 구청사는 방치돼 있다. 구 자산인 만큼 미리 예측해서 구민이 원하는 시설을 만들었어야 했다. 옛 구청사 부지 외에 폐교된 화양초 부지, 중곡동 한전부지 등도 같은 맥락이다. 공공 유휴부지 활용도를 높여 도서관, 수영장, 체육관, 커뮤니티 센터 등이 포함된 문화·체육·복합시설을 건립할 수 있도록 하겠다.

-정비사업 속도를 높일 복안은?

▶구 사업은 외부 변수가 크지만 일 잘하는 여당이 원팀을 이룬다면 더 원활히 추진할 수 있다. 사업을 진행하는 과정에서 구민 의견을 가장 우선적으로 귀담아 듣겠다. 어린이대공원, 아차산 주변 종상향을 검토해 노후 주거지 정비를 활성화할 것이다. 투기세력 가짜뉴스가 주민 갈등을 부추기지 않게, 구 차원의 ‘정비사업 주민학교’상설화를 추진할 것이다. 정원오 서울시장 후보와 협의해서 500세대 미만 정비사업 지정 권한을 구에 이관토록 하여 정비사업 기간을 10년 이내로 단축하는 공약을 반드시 완수하겠다.

-공약 중 브랜드거리 조성 및 상권 활성화로 번영하는 광진이 눈에 띈다. 구체적인 이행계획은?

▶한강공원-건대입구-화양동-성수를 잇는 ‘미식+청춘 상권’육성과 아차산, 어린이대공원 인근 지역 상권 활성화, 구의동 미가로, 건대 맛의 거리, 능동 맛의 거리 등 광진형 브랜드 거리 조성으로 사람들이 몰려오는 활기찬 도시를 만들 것이다. 이를 위해 우선 상권 분석 계획을 수립하고, 민·관·건물주 협의체를 구성해 지역경제가 살아나는 도시로 거듭나도록 하겠다.

- 동서울종합터미널 현대화 사업이 주요 이슈 중 하나다. 구청장의 역할은 무엇인가?

▶동서울터미널 현대화 사업은 광진을 서울 동북부 중심으로 만드는 핵심 현안이기에 신속한 추진이 필요하다. 이 사업에서 구청장은 사업 주체인 서울시와 신세계 프라퍼티와 주민 사이를 잘 조율하는 조정자 역할이 중요하다. 지난 2022년 10월부터 2023년 9월 사이에는 서울시와 사업자, 구 관계자 등이 참여한 협상조정협의회를 5번 진행했고, 동서울터미널 현대화 사업을 위해 구의 공원에 임시터미널을 만들겠다고 했다. 하지만 2024년 6월 지구단위계획 주민 공람 이후 사정을 알게 된 인근 주민들이 구의공원은 구민들의 쉼터이자 아이들의 통학로여서 반대했고, 구청은 뒤늦게 수습에 나섰다. 구민 생활과 직결된 사업을 추진할 때는 반드시 구민 의견을 청취하는 것은 행정의 기본이다. 구민 의견 청취 후 사업자가 대안을 찾게 했다면 갈등도, 사업 지연도 없었을 것이다. 구청장이 된다면 구민 의견을 가장 우선적으로 귀담아 듣겠다.

-그 외 유권자에게 하고 싶은 말씀은?

▶ 개발사업도 그렇고 산적한 지역 현안은 구청장 혼자 해결할 수 없다. 현재 이재명 정부와 광진구 고민정·이정헌 더불어민주당 국회의원, 정원오 서울시장 후보와 제가 호흡을 맞춰 원팀 체계로 국비, 시비, 구비를 확보해야 광진구 구민의 숙원사업을 해결할 수 있을 것이다. 집권 여당이 한팀이 되어야 광진 발전에 가속도가 붙을 수 있다.