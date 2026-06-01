[헤럴드경제=고재우 기자] 인공관절 수술 후에도 통증으로 고생하는 무릎 퇴행성 관절염 말기 환자들을 위한 대안으로 고주파 치료술이 부상하고 있다.

일명 ‘수술 후 지속성 통증(PPP)’으로 고생하는 환자들에게 실질적인 도움이 될 수 있을지 관심이 쏠린다.

1일 연세사랑병원에 따르면 최근 무릎 인공관절 수술을 받은 PPP 환자들을 대상으로 고주파 신경치료가 대안으로 떠오르고 있다.

고주파 신경치료는 실시간 영상장치(C-arm)를 통해 통증 유발 신경 위치를 확인한 뒤, 고주파 열에너지를 가해 해당 신경의 민감도를 낮추거나 통증 신호 전달을 조절하는 치료다. 절개 없이 주삿바늘을 이용해 진행돼, 전신마취에 따른 부담이 적다. 시술 시간도 비교적 짧아 고령이나 기저질환 환자들에게도 안전하게 적용할 수 있다는 게 연세사랑병원 설명이다.

통증 완화 효과도 나쁘지 않다. 연세사랑병원 인공관절센터가 최근 무릎 인공관절 수술 후 6개월 이상 통증을 호소하는 PPP 환자들을 대상으로 고주파 치료를 시행한 결과, 약 70% 환자군에서 통증 완화 효과가 나타났다.

특히 기존의 고온을 이용해 신경을 강하게 차단하는 방식이 아닌 ‘약 40도’ 내외의 열에너지 활용은 신경 기능을 조절 방식으로 회복 부담을 낮췄다.

해외 통증 의학 학술지에 게재된 미국 메이요 클리닉(Mayo Clinic) 연구팀이 참여한 연구에 따르면 무릎 인공관절 수술 후 만성 통증 환자들을 대상으로 고주파 신경절제술(RFA)을 시행한 결과, 치료 후 6개월에서 1년 이상 통증 점수(VAS)가 절반 이상 감소했다. 특히 고주파 신경치료를 시행 후, 보행 능력 개선, 수면 질 향상 등 삶의 만족도가 높아졌다.

고용곤 연세사랑병원장은 “인공관절 수술이 구조적으로 성공했더라도 신경 민감도나 만성 염증 등으로 인해 통증이 지속되는 환자들이 발생한다”며 “고주파 신경치료는 수술 후 통증으로 고통받는 환자들의 삶의 질을 높일 수 있는 비수술적 대안이 될 것”이라고 설명했다.