5호선 김포 연장 예타 통과 성과 강조 GTX-D 등 핵심 교통 현안 해결 적임자

[헤럴드경제=전현건 기자] 김문수 국민의힘 전 대선후보가 31일 오후 김포를 찾아 장기역 사거리에서 김병수 김포시장 후보 지원 유세에 나섰다.

1일 김 후보 캠프에 따르면 전날 오후 유세에 김 후보를 비롯한 국민의힘 출마자들과 지지자 500여명이 참석하는 등 뜨거운 열기속에서 진행됐다.

김 전 후보는 김 후보의 재임 기간 성과를 언급하며 서울지하철 5호선 김포 연장 예비타당성조사 통과를 핵심 성과로 꼽았다.

김 전 후보는 “김 후보 재임 중에 5호선 연장 예비타당성조사가 통과된 것을 아시느냐. 쉬운 일이 아니다”라며 “대형 국가사업은 실제로 부딪혀 본 사람이 끝까지 책임지고 마무리해야 한다”고 강조했다.

이어 “우리 김포가 이제 확실하게 더욱 발전해서 앞으로 통일을 내다보는 좋은 땅이 바로 김포”라며 “이번 6월 3일은 일 잘하는 김병수가, 김포 발전을 위해서 5호선·GTX-D도 빨리하고, 살기 좋은 도시로 만드는데 적임이라고 생각하시는 분은 아낌없이 백 퍼센트 만장일치로 우리 김병수 시장을 밀어주시죠”라고 호소했다.

김 후보 캠프 측은 “김 전 후보의 김포 방문은 김포 발전에 대한 국민의힘의 강한 의지를 보여준 것”이라며 “5호선 김포 연장 조기 개통 등 핵심 현안을 끝까지 완수할 후보가 누구인지 시민들께 분명히 알리겠다”고 밝혔다.