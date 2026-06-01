15개 공공·유관기관 상반기 주요성과 점검 하반기 중점과제 집중 논의

[헤럴드경제=부애리 기자] 한성숙 중소벤처기업부 장관이 산하 공공기관장들을 향해 “정책성과가 현장의 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 각 기관의 핵심 과제를 직접 챙겨달라”고 1일 당부했다.

한 장관은 이날 오후 정책협의회를 주최하고 “공공·유관기관은 중소기업, 창업벤처, 소상공인 정책이 현장에서 실제로 작동하게 하는 핵심 실행 주체”라면서 이같이 말했다.

이번 정책협의회는 정부 출범 이후 공공·유관기관이 추진해 온 주요 정책의 상반기 성과를 돌아보고, 정책 고객인 국민과 기업이 현장에서 실제로 체감할 수 있는 성과가 창출되고 있는지를 집중적으로 점검하기 위해 마련됐다.

이 자리에는 중소벤처기업진흥공단·기술보증기금·소상공인시장진흥공단·중소기업기술정보진흥원·창업진흥원·중소벤처기업연구원·신용보증재단중앙회·한국벤처투자·한국중소벤처기업유통원·공영홈쇼핑 등 11개 공공기관장과 장애인기업종합지원센터, 대·중소기업·농어업협력재단, 중소벤처기업인증원, 한국청년기업가정신재단, 여성기업종합지원센터 등 4개 유관기관장 등이 참석했다.

이를 위해 각 기관은 소관 정책 분야별 상반기 성과와 하반기 중점 추진과제를 발표했다. 중기부는 기관별 추진 방향을 자세히 살피고 하반기 핵심 과제가 차질 없이 추진될 수 있도록 과제별 보완 필요 사항을 논의했다.

이날 협의회에서는 지난해 국정감사 지적 사항에 대한 조치 결과와 향후 계획에 대해서도 논의가 진행됐다. 아울러 중기부는 기존에 추진해 온 ‘국가 정상화 프로젝트’를 산하 11개 공공기관까지 확대하고, 기관별 정상화 과제를 선제적으로 발굴했다.

한 장관은 공공기관이 단순한 사업 집행기관을 넘어 정책 현장의 문제를 가장 먼저 파악하고 해결책을 제시하는 역할을 해야 한다고 강조했다. 이를 위해 국민과 기업이 체감할 수 있는 성과 중심의 정책 운영 체계를 강화해 나가겠다는 방침이다. 각 기관도 하반기에는 현장 의견 수렴과 제도 개선 과제를 적극 발굴하기로 했다.

중기부는 이번 협의회에서 논의된 내용을 바탕으로 기관별 하반기 중점과제와 정상화 과제의 이행 상황을 지속 점검하고, 현장에서 체감할 수 있는 정책성과가 창출될 수 있도록 후속 관리를 강화해 나갈 계획이다.