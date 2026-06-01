[헤럴드경제=조용직 기자] 대한체육회(회장 유승민)는 지난 달 29일 대한민국체육인재개발원에서 장흥소방서와 함께 교육생 안전 확보를 위한 ‘2026 긴급 구조 종합 훈련’을 실시했다고 1일 밝혔다.

교육생과 직원이 사용하는 다중이용시설인 체육인재개발원은 개원 이후 실제 상황에 즉시 대응할 수 있는 현장 중심의 대응체계를 구축해왔다.

이날 훈련은 화재 발생 상황을 가정해 화재 발생 전파, 초기 진화, 교육생 대피 유도, 인명 검색, 중요 시설 보호, 소방차 진입 및 현장 대응 절차 등을 종합적으로 점검하는 방식으로 진행됐다. 특히 교육생 대피 동선 확보와 신속한 안전 유도, 비상상황 발생 시 혼란 최소화에 중점을 두고 훈련을 실시했다.

유승민 회장은 “교육생 안전은 어떠한 상황에서도 가장 우선되어야 하는 원칙”이라며 “앞으로도 장흥소방서를 비롯한 관계기관과 긴밀히 협력해 실효성 있는 훈련을 지속하고, 교육생이 안심하고 교육받을 수 있는 안전한 교육환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.