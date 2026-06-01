사고로 5명 사망 손재일 한화에어로 대표 사고 현장 즉시 이동 “사고 원인 철저히 규명” “부상 직원 치료에 모든 지원 아끼지 않을 것”

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화그룹·한화에어로스페이스는 1일 한화에어로스페이스 대전사업장에서 사망 사고가 발생한 것에 대해 “깊은 애도를 표한다”며 “숨진 직원들의 명복을 빌며, 유가족분들께 진심으로 위로의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 발생한 한화에어로스페이스 대전공장 폭발 사고로 인해 5명이 사망했다. 1명이 전신화상으로 중상, 1명이 경상을 입었다.

한화는 “국민 여러분께 머리 숙여 사죄드린다”며 “사고로 부상을 입은 직원들의 빠른 쾌유를 빌며, 치료에 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

한화에어로스페이스는 사고 즉시 손재일 대표이사 주재로 서울 본사에서 대책회의를 가졌다. 손 대표는 회의 직후 바로 사고 현장으로 이동했다.

한화는 “한화에어로스페이스는 사고 현장에 대책본부를 마련해 소방, 경찰 등 관계 당국과 협조하며 사고 수습에 총력을 기울이고 있다”며 “구체적인 사고 경위와 피해 상황은 확인 중”이라고 덧붙였다.

이어 “사고 원인을 철저히 규명해 다시는 이런 참담한 사고가 재발하지 않도록 하겠다”며 “다시 한번 국민 여러분께 고개 숙여 깊이 사과드린다”고 말했다.