이례적 높은 사전투표율 유불리 촉각 중앙선관위 “인력 총동원 단속활동”

6·3 지방선거 사전투표율이 역대 최고인 23.51%를 기록한 데 대해 여야가 서로 다른 해석을 내놓고 있다.

더불어민주당은 “내란 심판과 이재명 정부 뒷받침 의지”라고 주장한 반면, 국민의힘은 “이재명 정권의 폭정과 독주를 저지하기 위한 민심의 엄중한 경고”라고 강조했다.

1일 중앙선거관리위원회에 따르면 지난달 29~30일 진행된 사전투표율(23.51%)은 종전 지방선거 최고 사전투표율인 2022년 제8회 지방선거 최종 사전투표율(20.62%)을 뛰어넘는 지선 사상 최고 기록이다. 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보선 최종 사전 투표율도 24.12%에 달했다.

강준현 민주당 수석대변인은 “투표는 민주주의의 생명줄이다. ‘투표해봐야 거기가 거기’라는 생각은 편견”이라며 “(역대 최고 사전투표율은) 내란세력에 대한 정치적 심판과 이재명 정부에 대한 뒷받침 의지를 반영한 것”이라고 의미를 부여했다.

반면 최보윤 국민의힘 중앙선대위 공보단장은 “이번에 나타난 역대급 사전투표율은 이재명 정권의 폭정과 거대 여당의 독주를 반드시 저지하고 견제해야 한다는 국민의 엄중한 명령이자 목소리”라고 평가했다.

장동혁 상임선대위원장은 기자들과 만난 자리에서 ‘사전투표율에 따른 유불리를 어떻게 보느냐’는 질문에 “지난 지선보다 높아졌다는 이유만으로 어느 정당에 유리한지 불리한지 따지는 것은 아직까지는 어려울 것 같다”면서도 “본투표도 투표율이 높아져서 이재명과 민주당의 오만함을 심판하려는 국민의 분노가 표로 이어져야 한다”고 말했다.

아울러 중앙선관위는 “선거일이 임박하면서 광역조사팀·공정선거지원단 등 단속인력을 총동원해 예방·단속활동에 총력을 다하는 한편, 정당·후보자에게 선거일 후 답례행위에 관한 규정을 안내했다”고 밝혔다.

지난달 31일 기준 지방선거와 관련한 선거법 위반행위 조치 건수는 고발 270건, 수사의뢰 73건, 경고 등 1139건까지 총 1482건으로 직전 지방선거의 같은 시기 조치 건수(1290건)와 비교할 때 14.88% 증가했다.

특히 기부행위·매수, 공무원의 선거관여, 허위사실공표·비방 등 중대선거범죄는 여전히 줄어들지 않고 있다. 선관위는 이번 지방선거에서도 전국 각지에서 발생한 후보자 매수 등 다수의 위법행위에 대해 고발 등 엄정 조치했다.

한편 이날 중앙선관위는 선거일 이후 선거구민에게 축하·위로 등 답례를 위해 금품·향응 제공, 선거구민 대상 당선축하회·낙선위로회 개최, 다수인이 무리지어 거리에서 행진·연호, 현수막 게시 등을 할 수 없다고 정당·후보자에게 안내했다.

선관위 관계자는 “선거일을 앞두고 투·개표소 또는 선관위 사무소에서의 소란 행위, 선관위 위원·직원 등에 대한 폭행·협박 등 위법행위에 대해서는 무관용 원칙으로 엄정 대응할 계획”이라고 설명했다.