창립 30주년 기념식에서 강조

[헤럴드경제=김벼리 기자] 김성식 예금보험공사 사장은 “금융안정 기능을 한층 강화해 선진 금융안정기구로 도약해야 한다”고 강조했다.

예보는 1일 ‘신뢰로 쌓아온 금융안정, 든든히 지켜낼 국민일상’이라는 슬로건 아래 창립 30주년 기념식을 열었다.

김 사장은 창립기념사에서 “저축은행 특별계정과 예보채상환기금 존속 기한이 연이어 도래하면서, 예금보험제도의 근간을 새롭게 설계해야 하는 전례 없는 전환기를 맞이하고 있다”며 고 말했다.

이어 “위기 발생 이전 효과적 자금지원을 통해 부실 확산을 사전에 차단하는 ‘금융안정계정’, 뱅크런 등 상황에서 계약이전 등 행정처분이 신속히 이뤄질 수 있도록 하는 신속정리제도 등은 더 이상 미룰 수 없다”며 “적정 목표기금 규모와 예금보험료율을 다시 산정하는 등 예금보험료 부과체계를 정비하고 금융업권별, 금융계약자 특성을 고려한 제도 개선도 모색해야 한다”고 말했다. 실예금자 보호 강화와 함께 정부의 새마을금고 검사 지원 확대, 상호금융업권 건전성 제고 지원 등도 강조했다.

그러면서 “금융안정 현안 해결에만 집중했다면 지금부터는 더 넓은 시각에서 ‘국민에게 더 나은 편익을 제공하는 예보’가 되기 위해 고민해야 한다”고 덧붙였다.

금융안정계정이란 정상 금융회사가 일시적 어려움에 부닥칠 때 채무보증을 제공하고 자본 확충을 지원해 위기 확산을 미리 차단하는 제도다. 현재 예금보험공사의 기금은 부실이 현실화한 금융사에만 쓸 수 있는데, 이를 정상적으로 운영되는 금융사에도 확대 적용하는 내용이 핵심이다. 신속정리제도는 부실이 발생한 금융회사를 이해관계자의 동의 없이도 빠르게 매각·이전할 수 있는 제도다.

한편, 예보는 30주년 창립기념식에서 “국민의 금융일상을 지키고 금융에 안정을 더하는 KDIC”라는 새로운 비전을 선포했다. 예금보험제도와 금융안정 관련 연구를 담은 ‘신(新)예금보험론’과 지난 30년 성과를 기록한 ‘예금보험공사 30년사’도 발간했다.

예보는 예금자를 보호하고 금융제도의 안정성을 유지하는 업무를 담당하는 기관이다. 금융기관이 파산 등으로 예금을 지급할 수 없는 경우 예금의 지급을 보장한다. ‘예금자보호법’에 따라 1996년 6월 1일 설립됐다.