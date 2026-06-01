[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 서울 노원구청장은 1일 오전 10시 구청장실에서 ‘2026 불암산 철쭉제 푸드트럭 운영업체 기부금 전달식’을 가졌다.

이번 기부금은 ‘대한누리푸드트럭협회(대표 정덕원)’가 축제 수익을 지역사회에 환원하고자 마련한 것이다. 협회는 불암산 철쭉제 본 행사 기간(4.16.~4.26.)을 포함, 축제 전 주말 사전 운영 및 축제 후인 5월 2일(토)까지 총 22일 동안 불암산 아트포레 주차장, 힐링쉼터 등 5개소에서 푸드트럭 17대를 이동 운영했다.

이날 전달된 기부금은 푸드트럭 총 매출액의 10%에 해당하는 1617만3890원으로, 노원문화재단에 전액 기부되어 지역 문화예술 발전을 위해 사용될 예정이다.

이날 전달식에는 노원문화재단 이종현 부장을 비롯해 대한누리푸드트럭협회 정덕원 대표, 박기석 이사, 김홍용 부협회장 등 관계자 6명이 참석했다.

오승록 노원구청장은 “불암산 철쭉제를 찾은 시민들에게 맛있는 먹거리로 축제를 빛내주신 것에 이어, 따뜻한 나눔까지 실천해 주신 푸드트럭협회에 감사드린다”며 “전달된 기부금은 노원의 문화축제를 더욱 발전시키는 데 소중히 사용하겠다”고 말했다.