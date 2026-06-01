대전 사업장 제적실서 폭발 추정 사고…사망 5명·중경상 2명 작업중지 조치 후 원인 규명 착수…“엄정 수습·재발 방지”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 김영훈 고용노동부 장관이 1일 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생한 폭발사고와 관련해 중앙산업재해수습본부를 가동하고 신속한 사고 수습을 지시했다.

노동부에 따르면 이날 오전 10시59분께 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 무기체계사업장 내 56동 제적실에서 원인 미상의 폭발 및 화재가 발생했다. 이 사고로 근로자 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입은 것으로 파악됐다. 소방당국은 당초 사망자를 6명으로 발표했으나 이후 5명으로 정정했다.

김 장관은 사고 보고를 받은 직후 류경철 산업안전보건본부장을 현장에 급파하고 신속한 사고 수습을 긴급 지시했다.

노동부는 본부와 대전지방고용노동청에 각각 중앙산업재해수습본부와 지역산업재해수습본부를 구성해 대응에 나섰다. 류 본부장은 현장에서 사고 수습 상황을 총괄 점검하고 있으며, 대전지방고용노동청장과 노동감독관들도 현장에 출동해 대응하고 있다.

노동부는 사고 발생 직후 해당 작업에 대해 작업중지 조치를 내렸으며, 정확한 사고 원인 규명과 산업안전보건법 위반 여부 확인에 착수했다. 특히 폭발 위험을 예방하기 위해 필요한 안전조치가 적정하게 이행됐는지 등을 집중 조사할 계획이다.

노동부는 향후 사고의 구조적 원인을 철저히 규명하고 유사 사고 재발 방지를 위한 감독과 수사를 신속히 진행할 방침이다.

김 장관은 “사고로 유명을 달리하신 노동자분들께 깊은 애도를 표한다”며 “신속하고 엄정한 사고 수습과 함께 2차 사고 예방에 총력을 다하겠다”고 밝혔다.