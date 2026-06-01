국회 기자회견 열고 ‘칸쿤 의혹’ 재점화 “전산에 채용공고 합격자 발표 흔적 없어” “행정적 불투명성 즉각 경찰에 고발장 제출”

[헤럴드경제=김도윤 기자] 김정철 개혁신당 서울시장 후보는 1일 국회에서 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 성동구청장 재임 시절 칸쿤 출장에 동행했던 직원을 초고속 승진시키는 과정에서 관련 채용공고를 원천 누락했다는 의혹을 제기하며 정 후보의 사퇴를 촉구했다.

김 후보와 천하람 개혁신당 원내대표는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “정 후보의 성동구청장 재임 시절 칸쿤 출장에 동행했던 A직원의 수상한 초고속 승진 채용에 대해 행정적 불투명성을 지적하고자 한다”며 “대한민국 모든 공공부문 채용 공고가 모이는 인사혁신처 나라일터 사이트와 성동구청 홈페이지 그 어디에도 증거 능력이 있는 관련 전산 공고가 존재하지 않는다”고 주장했다.

야권이 꾸준히 제기해온 ‘칸쿤 출장 의혹’은 정 후보가 성동구청장 재임 시절 출장에 동행했던 성동구청 직원 A씨가 2021년 임기제 다급 청년정책 분야 공무원으로 채용된 뒤 2024년 나급, 2025년 가급 구정기획전문관으로 승진하는 과정에서 특혜가 있었는지를 둘러싼 논란이다.

개혁신당은 이날 ▶A씨의 나급·가급 채용 공고 및 최종 합격자 공고가 성동구청 홈페이지와 나라일터에서 확인되지 않는 점 ▶서울 열린데이터광장에도 관련 공고 기록이 남아 있지 않은 점 ▶성동구청이 국회에 제출한 공고문에 공고번호가 없고 시험 일정 연도가 잘못 기재된 점 등을 근거로 채용 절차의 적정성에 의문을 제기했다.

김 후보는 “서울 열린데이터광장은 박원순 시장 때 만들어져 서울시내 모든 자치구 홈페이지에 게시된 공공 데이터를 자동 수집해 보존하는 시스템”이라며 “2014년부터 지금까지 4844건 성동구청 채용공고 중 (A씨에 대한 두 건의 채용공고만) 쏙 빠져 있다. 게시했으면 무조건 남아 있어야 하고 없다면 지운 것이 아니라 처음부터 올린 적이 없었다는 것”이라고 주장했다.

이어 “확인 결과 (A씨의) 나급·가급 채용 공고는 공고일과 합격자 발표일 모두 데이터에 흔적조차 남아 있지 않았다”며 “성동구가 이 두 건을 정상적으로 공고했다는 객관적 증거는 대한민국 전산망 어디에도 없다”고 주장했다.

또 “국회에 제출된 채용 공고문에는 공고번호가 비어 있고 시험 일정은 2024년이 아닌 2022년으로 기재돼 있다”며 “국회와 언론이 자료를 요구하자 과거 공고문을 짜깁기해 급조한 것 아니냐는 의심이 든다”고 말했다.

김 후보는 “정 후보와 성동구청에 강력히 요구한다”며 “공고가 언제 어느 채널에 어떤 게시번호와 URL로 게시했는지 전산 시스템의 게시 이력 일체와 로그 기록을 즉각 공개하라”고 요구했다.

개혁신당 측은 “만약 이번 의혹이 사실로 밝혀진다면 이는 공정과 상식을 무너뜨린 중대한 채용 비리 범죄”라며 “관련 전산 데이터와 행정 서류가 훼손되지 않도록 수사기관에 즉각 고발장을 제출할 계획”이라고 밝혔다.