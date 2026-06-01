“반도체는 산업 핵심…왜 빼고 계산하나”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 1일 반도체 업종을 제외한 코스피 지수가 4100에 불과하다는 언론 보도를 두고 “‘축구 실력 빼면 손흥민도 보통 사람?’ 이러는 사람 없다”고 반박에 나섰다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 이같이 말하고 “오히려 ‘반도체 빼고도 한국 증시 무려 4100’ 이래야 하는 것 아닐까”라고 반문했다.

거듭 이 대통령은 “반도체가 우리 산업의 핵심 중 하나인데, 왜 반도체를 빼고 종합주가지수를 계산해야 하는 지 이해가 잘 안 된다”고 짚었다.

이 대통령은 이날 글과 함께 ‘착시 빠진 증시…반도체 빼면 코스피 4100선 불과’ 보도를 공유했다. 해당 보도에 따르면 유진투자증권에서 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 업종을 제외한 실질적인 코스피 지수는 4100~4200선에 불과하다는 분석을 내놨다. 최근 증시가 8000을 돌파했지만, 반도체 이외 업종의 주가부진이 심화하면서 이른바 ‘K자 양극화’가 뚜렷해지고 있다는 취지다.