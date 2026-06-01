[헤럴드경제=임세준 기자] 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 차질을 빚었던 열차 운행이 모두 정상화 됐다. 1일 오전 서울 서소문 고가차도 철거 현장을 지나는 경의중앙선 철로로 열차가 지나고 있다.


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